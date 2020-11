Docentes Unidos denuncia inseguridad en las aulas murcianas: "No hay test, rastreos, ni mascarillas quirúrgicas periódicas suficientes"

La plataforma regional Docentes Unidos ha intervenido en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional, a través de su portavoz, Judith Navarro, para denunciar los riesgos que supone para los alumnos la semipresencialidad en las aulas y reclamar al gobierno la implantación de más medidas e inversión porque asegura que, hasta ahora, "los protocolos no han sido suficientes".

Docentes Unidos es una asociación a la que ya pertenecen más de 4.000 docentes en el territorio regional. Navarro, en la comparecencia en la Comisión, ha asegurado que los docentes han tenido que retomar nuestra labor educativa sin que se haya modificado "ni un ápice las condiciones del pasado mes de marzo". "En agosto elaboramos un documento reunía propuestas realistas desde la perspectiva del colectivo que más sabe sobre las aulas. No se obtuvo respuesta por parte de la Consejería de Educación", ha subrayado.

"Sabemos de primera mano lo que ocurre en los centros educativos, y no solo no se nos atiende, sino que la Consejería desoye también las propuestas de AMPAS e implanta una modalidad semipresencial que dificulta la conciliación y acrecienta la desigualdad entre los alumnos". Ello es debido a la dificultad de los padres en los días en los que los hijos no tienen que ir a clase, y al contexto único de cada familia para tener material y acceso a internet. Según Navarro, "si los centros educativos están funcionando, es porque los docentes nos estamos dejando la piel, y en muchos casos hasta la salud, no porque la Consejería haya hecho esfuerzos por nosotros".

La portavoz de la plataforma docente ha añadido que no hay seguridad aparente, puesto que "los protocolos no son suficientes". "No hay test, rastreos y ni mascarillas quirúrgicas periódicas suficientes". Además, Navarro ha asegurado que "con 20 alumnos en un aula, difícilmente se puede guardar la distancia de seguridad, además se tiene que permanecer 6 horas y la ventilación es insuficiente" así que ha pedido de forma inmediata que el Gobierno descienda los ratios de alumnos en cada aula.

Otro aspecto a tener en cuenta desde Docentes Unidos es la "solidez" del sistema educativo regional. Para la portavoz docente, "es necesario subsanar las deficiencias de los recortes que durante todos estos años se han obviado. Cuando una situación de extrema gravedad como la que vivimos arremete contra un sistema educativo maltratado durante décadas, las consecuencias son devastadoras". Por ello, ha concluido, "dudamos de que el sistema de semipresencialidad sea efectivo, y solicitamos bajar los ratios, contratar más docentes, habilitar los espacios que sean necesarios, dotar de mascarillas quirúrgicas diarias a alumnos y profesores, abastacer de más material y medidas de higiene a los centros, proveer de sistemas de filtración de aire o medidores de CO2, y la realización de más test y mejorar los rastreos", todo ello subrayando que, por supuesto, "haya una inversión y no se deje todo a la improvisación".

El pasado 6 de noviembre se aprobó en la Asamblea Regional una moción de presencialidad a pesar de los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Ambos grupos han dejado claro en el turno de réplicas que ellos apostarán por la presencialidad cuando sea "más seguro", con medidas complementarias como la enfermería escolar o cribados masivos. Víctor Martínez, del grupo popular, ha asegurado que para las medidas propuestas por Docentes Unidos y los grupos parlamentarios de la oposición se requieren "recursos que en este momento no son suficientes, y que nadie ha cuantificado para llevarlas a cabo", de modo que ha exigido al Gobierno de España que proporcione los recursos económicos y materiales suficientes para ello.

El grupo socialista, de la mano de Antonio José Espín, ha reiterado sus "denuncias" en "numerosas ocasiones ante la ausencia de comunicación de la Administración con la comunidad educativa para la toma de decisiones en el ámbito escolar". Desde los grupos de PSOE y Unidas Podemos, llevan pidiendo meses lo que hoy ha solicitado en la Comisión de Educación el grupo Docentes Unidos. Es posible que dejar a los alumnos en sus casas sin alternativas de formación lleve consigo, según el diputado socialista, "un aumento progresivo del fracaso escolar, el desapego a la escuela o la ruptura de rutinas educativas".

Desde el gobierno, siguen argumentando que no hay recursos económicos disponibles para imponer la presencialidad, aunque la Región de Murcia es la única Comunidad Autónoma del país que adoptó la controvertida medida de la semipresencialidad en todos los ciclos para afrontar un curso escolar que comenzó marcado por el ascenso progresivo de la pandemia en septiembre. Todos parecen estar de acuerdo, pero, por el momento, el Gobierno no tiene intención ni capacidad para implantar la presencialidad de forma inmediata en los centros escolares. Según la plataforma docente y los grupos de la oposición, el inicio del curso se planificó bajo el "criterio unilateral" del Ejecutivo murciano.