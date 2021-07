Profesores de la UMU firman dos manifiestos para rechazar la figura de Juan de la Cierva

Un total de 18 de profesores de la Universidad de Murcia (UMU) y la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) han criticado al rector de esta institución, José Luján, por haber encargado al catedrático de Historia Moderna, Javier Guillamón, un informe sobre el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva sin ser un especialista en la materia.

En sendos comunicados, los docentes, entre ellos el catedrático de Historia Contemporánea de la UMU y experto en la materia, Pedro María Egea Bruno, y la AMH han defendido la decisión del Gobierno central de no dar el nombre el aeropuerto de Corvera a De la Cierva por considerar que participó activamente en la sublevación militar y en el suministro de armamento al bando nacional.

Por ello, los profesores han iniciado una recogida de firmas entre la comunidad universitaria para apoyar un manifiesto en el que muestran su disconformidad con el procedimiento seguido por Luján para posicionarse públicamente sobre las tesis del Gobierno regional relativas a la denominación del aeródromo.

En el texto, los docentes han apuntado que la decisión "unipersonal" del rector de encargar un informe a "alguien ajeno a la materia" ha supuesto desestimar el "enorme caudal de investigación" sobre la Guerra Civil atesorado por el profesorado investigador en Historia Contemporánea de la UMU.

Suministro de armas y aviones al bando nacional

El manifiesto recalca que, además del autor del informe encargado por el ejecutivo central, Ángel Viñas, otros historiadores como Adolfo Roldán y Enrique Moradiellos corroboran en sus estudios la participación de De la Cierva en la sublevación y en el suministro de armas y aviones al bando nacional.

Además, recuerda que existe una carta enviada al general Mola, participante en el golpe, en la que el ingeniero murciano e inventor del autogiro detalla las cantidades adquiridas, los plazos convenidos, los precios estipulados y los arreglos con la Hisma (Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes), una empresa fantasma controlada por el Partido Nazi.

"Sorprende que Luján fíe su informe sobre tan crucial asunto a Javier Guillamón, especialista en Carlos III que, al parecer desconoce las fuentes primarias y secundarias que deben primar en toda investigación histórica. Sus opiniones no resisten el juicio crítico de los investigadores de la Guerra Civil", ha resumido el manifiesto.

"No en nuestro nombre"

"Como miembros de la Universidad de Murcia, de cuyo nombre e imagen el rector hace un uso de más que dudosa legitimidad para blanquear la figura de Juan de la Cierva y su colaboración con el golpe de estado militar de 1936 que acabó con el gobierno legítimo de la República, mostramos nuestro más enérgico rechazo y manifestamos que el blanqueamiento del fascismo no forma parte del espíritu de nuestra comunidad universitaria", ha apostillado el texto.

Por ello, han calificado como "no aceptable" la actuación del rector por mostrar su "desconsideración más absoluta" a los especialistas de su institución y a la "realidad", "plegándose a los designios" del Gobierno regional, que buscaba la "aprobación de la universidad pública". "Señor Luján, así no. No en nuestro nombre", ha concluido el colectivo docente.

"Intereses políticos"

Por su parte, la FAMH-RM ha coincidido con los profesores de la UMU en que Luján ha encargado el informe a un "hagiógrafo" del ingeniero golpista" sin ninguna investigación publicada ni documento pericial sobre el mismo, en lugar de recurrir al "magnífico plantel" de profesores expertos en la materia.

La federación ha asegurado que hay un "malestar" en el Departamento de Historia por la designación de un "lego" que no dice "ni media palabra" sobre la carta del ingeniero murciano a Mola, en la que le informaba del pedido de armas que acababa de conseguir del almirante alemán Wilhelm Canaris.

Por último, la FAMH-RM ha mostrado su "incredulidad" ante el hecho "insólito" de que el rector de la UMU designe a un "declarado partidario del ingeniero golpista" para elaborar un informe que terminará cuestionando la "neutralidad e independencia" de la universidad, sometiéndola a los "intereses políticos e ideológicos" del Gobierno regional.