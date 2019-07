Investigadoras de UMU premiadas con el accésit al Premio Banco Santander a la mejor investigación en RSC

El trabajo titulado "Social entrepreneur: same or different from de rest", cuyas autoras son Catalina Nicolás Martínez (UMU), Alicia Rubio Bañón (UMU) y Ana Fernández Laviada (Universidad de Cantabria), ha recibido el accésit al V Premio Santander a la mejor investigación sobre RSC en el año 2019.

La investigación premiada analiza las características del emprendedor social, comparándolas con las del emprendedor no social, en una muestra de 18.858 emprendedores de 58 países de todo el mundo, con distinto nivel de desarrollo económico. Los resultados muestran que la mayoría de factores que determinan la decisión de emprender no socialmente también condicionan al individuo a la hora de emprender socialmente, aunque cambiando su relación o la intensidad de su influencia.

Este premio es promovido por la Red de Cátedras Santander RSC, patrocinada por el Banco Santander, las cuales tienen entre sus objetivos fomentar el conocimiento general de la Responsabilidad Social Corporativa favoreciendo su proyección nacional e internacional tanto en el ámbito académico, cómo público y empresarial. De ahí la creación de los Premios Santander de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa, los cuales nacen con la finalidad de promover la generación y transferencia de conocimiento, fomentando la difusión de los estudios realizados por investigadores, sobre aspectos relacionados con los tres ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa: económico, social y ambiental.