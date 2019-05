Álvarez-Castellanos (Cambiar la Región de Murcia): "Volverá a haber una izquierda que defienda a la clase trabajadora"

José Luis Álvarez-Castellanos (1957) es portavoz regional de Izquierda Unida-Verdes y candidato a la presidencia de Murcia por Cambiar la Región de Murcia, una agrupación política que aglutina tanto a IU-Verdes y Anticapitalistas. Hace cuatro años los primeros se quedaron fuera de la Asamblea. Para la nueva convocatoria buscan volver a engrosar las filas del Parlamento Autonómico. Las encuestas no se aclaran a este respecto: unas revalidan la nueva marca y otras la dejan fuera. Castellanos sostiene que las impresiones en la calle "son muy buenas", que los murcianos comparten sus postulados y "desconfían" de los partidos que durante la campaña defienden unas ideas y en las instituciones votan otras. Queda por ver si esta confianza se materializa el 26M.

Durante varios años ejerció de edil en Mula ¿Con qué se queda de aquello? ¿Prefiere la política municipal o la regional? ¿Cuál es más efectiva?

De esos años, me quedo con la experiencia. Llegamos a estar durante diez meses en el gobierno con el PSOE.Como primer teniente de alcalde, llevaba las competencias de educación, cultura, festejos y participación ciudadana. Recuerdo con especial dureza la lucha que mantuvimos contra la especulación urbanística: nos enfrentamos en solitario al intento de pelotazo urbanístico, especialmente el caso de 'Trampolín Gil' que conseguimos parar evitando una estafa multimillonaria como la de Campos del Río.

Las diferentes encuestas siempre han bailado con vuestra presencia en el parlamento autonómico. El último barómetro del CIS os daba de 1 a 2 diputados. Los resultados del último CEMOP os dejaban fuera. ¿Son de fiar las encuestas? ¿Qué impresión tenéis a pie de calle? ¿Volveréis a la Asamblea?

Nosotros respetamos la ciencia demoscópica, pero en general con las encuestas hay que ser muy cautos y en particular no confiamos en absoluto en la que ha realizado el CEMOP mientras su codirector está a sueldo del PP. Las impresiones en la calle son muy buenas, porque la mayoría social quiere un cambio, comparte nuestras propuestas y recela de partidos que en campaña dicen una cosa y en las instituciones votan otra. En la Asamblea Regional volverá a haber una izquierda que defienda a la clase trabajadora.

La disposición actual de los votos, según las encuestas, abre la posibilidad de que el bloque de la izquierda pacte conjuntamente para desbancar al gobierno popular ¿Qué políticas veis innegociables para dicho pacto?

Defender lo público es una premisa insoslayable para cualquier gobierno de cambio y de progreso. De ahí que exigiremos revertir los conciertos educativos y las externalizaciones. Incrementar el presupuesto sanitario en atención primaria y un plan contra la emergencia social, además de poner en primera línea las políticas de empleo. Nosotros tenemos la propuesta del empleo garantizado.

Podemos y Cambiar son aliados naturales según el espectro ideológico en el que se mueven. En la Asamblea, en caso de que ambos saquen representación, se encontrarán puntos en común traducidos en forma de pactos o políticas puntuales. ¿Por qué esa afinidad no pudo traducirse en una confluencia para las elecciones?

Nuestra postura es que la confluencia no puede ser únicamente para la jornada electoral. Eso desembocaría en la práctica en un grupo parlamentario dividido con dinámicas de competición, no de cooperación. Por eso nuestra apuesta era, y es junto a Anticapitalistas, la de crear espacios comunes de deliberación. Siguiendo el ejemplo de Cambiemos Murcia. Podemos en la Región tiene otra visión de la política partidista.

La Región saltó a todos los medios a raíz de Benizar, una pedanía de Moratalla que decidió no votar el 28A porque sienten que los políticos les 'dan la espalda'. ¿Qué políticas deberían llevarse a cabo para rescatar a la Murcia 'abandonada'?

En primer lugar, hay que garantizar el acceso a los derechos de los murcianos y murcianas independientemente de dónde vivan. En este sentido es fundamental mejorar las infraestructuras tanto viales como de comunicaciones, a la vez que se debe dar cobertura total de los servicios educativos y sanitarios, con la implantación de las urgencias 24h y comedores escolares. Estas son las primeras y más urgentes demandas de estos vecinos y vecinas.

Pero, además, es necesario mejorar el acceso al empleo. Para ello proponemos un impulso al sector agrario apoyado en la explotación familiar y en los productos tradicionales y locales dentro de un modelo sostenible, económica y medioambientalmente y complementado con actividades de transformación y comercialización a través de cooperativas para dar mayor valor añadido a la producción. También fomentaremos el turismo de naturaleza dentro del cambio de modelo productivo.

Recientemente hicisteis llegar a los medios un listado con las diferentes denominaciones de las agrupaciones en las que estáis integrados a nivel municipal y autonómico, con el fin de evitar "posibles confusiones" por parte de los medios. ¿Compensa ese efecto aglutinador de movimientos políticos que buscáis hacer bajo nuevas marcas frente al posible desconcierto del votante?

Este domingo podremos valorarlo, observando los resultados en municipios y comunidades con fórmulas distintas. Lo que sí tenemos claro es que, por encima de las siglas y los logos, que estarán en las papeletas para que todos los electores encuentren a IU, están las políticas y el objetivo de crear un amplio y mayoritario movimiento de transformación social. Cambiar la Región es un paso hacia esta meta, que esperemos culmine en un espacio y una marca estable a nivel no sólo regional, sino estatal.

¿Qué problemas cree que la nueva Asamblea Regional debe atajar con mayor urgencia en la nueva legislatura?

El primer problema con el que nos vamos a enfrentar es con el grave deterioro del Mar Menor, resultado de la inconsistente política medioambiental del PP, que no cree en la conservación de la naturaleza, sólo en sacarle provecho económico. Prueba de ello es el incumplimiento sistemático de las normativas regionales de protección ambiental, empezando por la ley de medidas urgentes para la conservación del Mar Menor y su entorno. Y a la vuelta del verano volverán a faltar profesores en las aulas públicas, víctimas del favoritismo para con la educación privada que sufrimos desde hace un cuarto de siglo. Y todos los días faltan profesionales en el sistema sanitario para reducir listas de espera y el colapso en muchos centros de atención primaria.

El Gobierno del PP ha presupuestado para el 2019 más de 247 millones euros para la concertada. Los populares y Cs, a la hora de financiar la educación semipública o privada, se escudan en la libertad de los murcianos para "elegir la educación de sus hijos". ¿En esto se basa el derecho a la educación?

No, en absoluto. El derecho a la educación es el de las niñas y los niños a formarse en igualdad de oportunidades. La educación pública debe funcionar como un ascensor social para las clases desfavorecidas, pero cada vez está más averiado. La supuesta libertad de los padres para elegir centro educativo no está recogida ni en la Constitución ni en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no es más que un invento de la derecha para justificar la financiación pública de la enseñanza privada. El Partido Popular y Cs deberían escuchar más al catedrático Antonio Viñao que desmonta este argumento de manera rigurosa y contundente.

Desde Cambiar la Región nos comprometemos no solo a una moratoria de los conciertos sino a una reversión de los mismos, empezando por bachillerato y FP, dentro de un plan consensuado que sitúe a la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema y que integre a los centros concertados en la red pública y siempre respetando los derechos labores de los y las trabajadoras. Nuestra posición es clara frente a los titubeos de otros partidos de 'izquierda' que hablan solo de revisión de los conciertos.

Así mismo, hay que recobrar la inversión para recuperar la jornada lectiva de los docentes anterior a los recortes, aumentar el gasto en funcionamiento de los centros, que se encuentran al borde del colapso debido al abandono de la Adminsitración Regional, dentro de su plan de desmantelamiento de la pública como antesala de la privatización.

Cambiar la Región de Murcia propone crear una Ley de Memoria Histórica en la Región de Murcia. ¿Cuáles serían sus principales elementos?

La creación de una Oficina de Víctimas del Franquismo que de asesoramiento a las víctimas y familiares y lleve a cabo un censo de la represión. Y la constitución de un centro de documentación con testimonios de las víctimas en la Cárcel Vieja.