"Me encanta compartir los logros conseguidos y que no exista una misma rutina"

Raquel Luján Soto (Albacete, 1987) es agroecóloga y tiene una beca predoctoral 'La Caixa' en el manejo sostenible de suelos. Terminó su tesis final de máster, que realizó en Brasil, donde trabajó con productoras de café agroforestal. Esa experiencia le hizo poner la ciencia a disposición de las agricultoras e intercambiar ideas con ellas de forma diaria. Le despertó una fuerte motivación por contribuir a un cambio de paradigma y cerrar la brecha entre ciencia y sociedad.

¿Qué es lo que más le apasiona de la investigación?

Tiene muchas cosas apasionantes, la verdad. Me encanta que siempre se presentan nuevos retos y es un aprendizaje continuo; algo como un 'aprender haciendo'. Me apasiona trabajar en grupo con gente a la que le encanta lo que hace. Es muy interesante establecer lazos con otras investigadoras repartidas por el mundo con las que tienes una afinidad temática y laboral. Me encanta compartir los logros conseguidos y que nunca exista una misma rutina: unos meses son de salidas al campo, otros de laboratorio, algunas semanas de analizar datos, y muchos días de leer y escribir.

¿Cuál es el papel de la mujer en la ciencia? ¿Se ha encontrado con algún obstáculo en su carrera profesional por el hecho de ser mujer? ¿Cree que hay mejoras pendientes?

En mi opinión, el mismo papel que en el resto de la sociedad: traer una mirada y prácticas feministas a la ciencia. Hay mucho trabajo por hacer porque la mujer no ha estado visiblemente presente ni en la ciencia ni en la sociedad , y, por lo tanto, ni su trabajo ni su opinión han sido tomados en cuenta. Seguimos trabajando en un sistema científico en el que hasta hacer relativamente poco tiempo no se nos ha dado voz ni voto.

De momento no me he encontrado muchos obstáculos porque estoy en el escalafón bajo de la escalera científica. Si se miran las estadísticas en centros de investigación y universidades del mundo, suele haber un mayor porcentaje de mujeres en posiciones doctorales, y este porcentaje se va reduciendo hasta un mínimo conforme se escala a puestos. ¿Casualidad o causalidad?

¿Un consejo para las niñas que quieran dedicarse al mundo de la ciencia?

Como un consejo general, que persigan su sueño y nunca dejen de hacer lo que realmente les gusta. Como consejo específico por el hecho de ser mujeres, que se empoderen y que crean en ellas y en su valor como científicas.

¿Qué cree que aportan a la sociedad centros de investigación como el CEBAS?

Hablando desde mi experiencia, en el departamento de Conservación de Suelos y Aguas del CEBAS contribuimos con la sociedad investigando y ofreciendo respuestas que ayuden a mitigar los impactos de prácticas de manejo no sostenibles sobre los recursos naturales. Además, trabajamos con investigación participativa, poniendo los distintos intereses de la población como una prioridad más a cubrir en nuestros respectivos campos de estudio.