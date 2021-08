Teresa Ribera, en la 'zona cero' del Mar Menor: "Vamos con retraso, confío en que el Gobierno regional cambie su actitud"

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha visitado el Mar Menor para abordar de primera mano soluciones para la crisis anóxica que se está llevando por delante a miles de especies marinas en la laguna salada. Durante la mañana, la ministra se ha reunido con miembros de la Plataforma SOS Mar Menor en el Canal del Estacio, que comunica el Mar Menor con el Mediterráneo, y el entorno del Puerto Mayor. También ha mantenido conversaciones con los alcaldes de los diferentes municipios que comparten costa con la albufera. A las 15:00h tiene programado un encuentro con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban, sede del gobierno autonómico.

"Los principales perjudicados por este problema son los habitantes del Campo de Cartagena, los agricultores que cumplen con todas sus normas y empresarios de esta tierra y los vecinos de los pueblos limítrofes", ha dicho Teresa Ribera tras reunirse con los alcaldes ribereños del Mar Menor. Ribera ha subrayado que la comunidad científica habla de "la aportación permanente de fertilizantes más allá de lo que es capaz de soportar el ecosistema", al tiempo que ha recordado que "vamos con mucho retraso". "No se le puede dar cobertura a unos pocos que no permiten a los demás vivir de su tierra, de sus campos y de su pesca. No se puede mirar para otro lado", ha dicho la ministra.

"El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado con un año de retraso la adopción de normas para limitar fertilizantes nitrogenados y aumentar a 1.500 metros esa franja de control para dar un respiro al Mar Menor". Ribera ha instado al Gobierno regional a acortar los plazos para llevar a cabo los procedimientos sancionadores a los regadíos ilegales "que llevan mucho retraso". La ministra ha insistido en que hay una superficie de 8.500 hectáreas "sin título adecuado para riego".

"Es posible que sea necesario comprar fincas en la franja de 1.500 metros que rodea al Mar Menor para evitar que lleguen los nitratos", ha asegurado la vicepresidenta tercera.

"Tenemos que trabajar en el origen del problema"

Ribera ha recordado su visita durante la primera anoxia de la laguna en octubre de 2019 tras la DANA que arrasó la Región. "Entonces reforzamos nuestro compromiso con el Mar Menor: en la declaración del acuífero, con las inversiones en la Rambla del Albujón, en la desaladora y las ayudas en las zonas inundables, pero tenemos que trabajar en el origen del problema". "Hemos asistido a polémicas desgraciadas y es muy importante tener información transparente de estas realidades tan complejas", ha añadido.

"Es muy frustrante trabajar intensamente y que el resultado no sea visible porque no se culmina la ultima etapa. Confío en que Gobierno regional cambie su actitud", ha apuntado Ribera, quien manifestó su intención de reunirse con asociaciones agrarias y los empresarios la próxima semana y pidió disculpas "públicamente" por no haberse encontrado con ellos en esta ocasión.

La ministra también ha hecho referencia a las declaraciones "contradictorias" realizadas sobre la crisis de la laguna por parte del presidente murciano: "López Miras ha pedido más competencias cuando tiene más que suficientes, al tiempo que ha estado buscando un nivel de competencias para nosotros que tampoco nos corresponde. Cada cual tiene que actuar con la máxima diligencia y compromiso", ha sentenciado la vicepresidenta tercera.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por su parte, ha señalado que afronta este encuentro con "voluntad de colaboración, trabajo conjunto y mano tendida" con el objetivo de resolver "una cuestión de Estado, como en su día lo fue la del Prestige, que logró recursos por parte del Gobierno central para paliar sus consecuencias". El Gobierno de la Región de Murcia pedirá al Ministerio, entre otras cosas, que rebaje el nivel del acuífero cuaternario que vierte al Mar Menor, una medida "urgente" que está recogida en el Proyecto Vertido Cero aprobado hace tres años.

Control sobre los "regadíos ilegales" y "figura política" de enlace

Sobre las diez de la mañana, Ribera ha intercambiado unas palabras con Antonio Manzanera, fedatario en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Mar Menor tenga personalidad jurídica, quien ha pedido a la dirigente que "salven" la albufera. "Llevamos tres años haciendo seguimiento para localizar dónde podían estar produciéndose ilegalidades y viendo cómo intervenir para poder descargar la presión sobre el Mar Menor" ha señalado Ribera, que también ha criticado que el Gobierno regional no terminara de llevar a cabo la sanciones pertinentes a las entidades que contaminan el Mar Menor.

La ministra ha agradecido a los vecinos que hayan pedido con más vehemencia soluciones para la crisis que está viviendo la albufera: "Evidentemente, eso hace que las instituciones sean sensibles, aunque durante mucho tiempo les haya dado 'pereza'". Ribera ha admitido que la situación va "para largo". "Es mucha angustia, ver esto así da mucho coraje", ha expresado la ministra.

El director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García, ha subrayado que ésta es la segunda ocasión que la ministra ha acompañado a los ecologistas en la albufera para conocer el problema "de primera mano". Desde ANSE consideran que el nivel de eutrofización en la laguna es "muy alto" y que las expectativas "de cara al futuro no son nada buenas".

Los ecologistas también han reclamado a la ministra que estudie la propuesta de arbitrar una comisión de seguimiento del estado del Mar Menor con representantes de todas las administraciones, científicos y plataformas ecologistas, así como una "figura política" de enlace que pueda ser un interlocutor válido entre las diferentes administraciones.

"El Ministerio está trabajando en medidas concretas, aunque la mayoría de competencias son de la administración regional. Es ineludible implicar el sector agrario del campo de Cartagena", ha dicho Julia Martínez, coordinadora de Ecologistas en Acción que también ha participado en la reunión con Ribera. "Es necesaria una labor permanente de control para obligar a la desaparición de los regadíos ilegales", ha añadido.

De acuerdo con Julia Martínez, las asociaciones han solicitado "una alternativa" incluida en la Ley de Patrimonio Medioambiental de 2007. La norma "contempla un catálogo español de hábitat en peligro de extinción y, si entrara el Mar Menor en esa categoría, habría muchos más protocolos para el control", afirmó la científica. "La laguna necesita una figura de protección medioambiental como la de parque natural o medioambiental ya que así se obligaría al Gobierno autonómico a hacer un plan de ordenación de recursos ambientales en un plazo breve de seis meses".

Cruce de acusaciones

Este martes se produjo un intercambio de acusaciones con respecto a la situación en la laguna entre el Gobierno central y el regional. La portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, dijo en rueda de prensa que la situación de la albufera "no es fruto de un fin de semana", sino que se trata de "muchos años de inacción y permisividad" del Gobierno de Murcia.

El Gobierno murciano, por su parte, negó que hubiera 800 expedientes sin tramitar en relación a la protección del Mar Menor: "Es rotundamente falso que exista una dejación del ejercicio de las competencias de la Comunidad en esta materia, tal y como ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros". Desde el Gobierno regional dijeron que "tienen abiertos 113 expedientes de restitución de regadío ilegal, sobre una superficie total de 2.130 hectáreas. Se trata del total de los expedientes recibidos de la Confederación Hidrográfica del Segura, por lo que no existe ninguna orden sin tramitar".