La Universidad de Murcia y Green Co2 crean la primera Cátedra de Carbono Azul en España

La Universidad de Murcia y la empresa Green CO2 han firmado un convenio con el que se pone en funcionamiento la Cátedra Carbono Azul, que nace con el objetivo de fomentar la investigación y el intercambio de conocimientos en el ámbito de la integridad de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. Se trata de la primera cátedra dedicada a este objeto de investigación en España y buscará el desarrollo de metodologías y herramientas innovadoras en materia ambiental que permitan lograr el equilibrio entre la actividad socioeconómica y el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas y la prevención de impactos sobre el medio ambiente. Estas acciones están centradas en los ciclos biogeoquímicos en los que interviene el carbono que genera la actividad humana; concretamente, en el denominado carbono azul; es decir, el carbono orgánico que capturan y almacenan los ecosistemas marinos.

El rector, José Luján, y la directora de Green CO2, María del Mar Abenza, han sido los encargados de firmar el convenio, en un acto celebrado en Convalecencia y que también ha contado con la presencia del catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa, promotor de la cátedra.

Pérez Ruzafa ha explicado que es fundamental que en el contexto de aprobación de normativas europeas enfocadas a la adaptación de las empresas en reducción de la huella de carbono y minimización de la emisión de los gases de efecto invernadero, se contribuya a dar formación y desarrollar herramientas que permitan a las empresas gestionar esta reducción de su impacto medioambiental. “El objetivo inicial es revisar los protocolos de impacto ambiental y desarrollarlos para la implementar técnicas de minimización del impacto de la huella de carbono; una vez establecidos esos protocolos se realizará una tarea difusión con programas de promoción y campañas de comunicación para que se vaya extendiendo esta necesidad por todo el tejido empresarial”, ha detallado Ruzafa.

De esta forma la Cátedra Carbono Azul se centra en cinco áreas de actuación: la creación de estrategias con empresas privadas e instituciones para la toma de decisiones en problemas ambientales derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación y pérdida de funcionamiento de los ecosistemas marino-terrestres; promoción de actividades para la recuperación del mar y la costa, fomentar el reciclaje; impulsar la economía circular; y prevenir e impedir la aparición de residuos en el mar.

El rector, José Luján, ha agradecido a Green CO2 su alianza con la Universidad de Murcia; “porque la universidad tiene el papel de ayudar a las empresas y a la sociedad en general a afrontar los retos actuales”.

Por su parte, María del Mar Abenza, directora de Green CO2 ha destacado la importancia de esta cátedra dado que “hoy en día son muchas las actividades humanas que influyen en marismas, mangares y praderas marinas, pero no se están tomando medidas efectivas al respecto debido a que tampoco se conocen ni se fomenta el estudio de estas zonas desde el punto de vista de mitigación del cambio climático”.

Sobre el carbono azul

La Huella de Carbono se refiere al sumatorio de todos los gases con potencial de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, de manera directa o indirecta como consecuencia del desarrollo de una actividad, la fabricación de un producto o de un evento en concreto. El carbono, igual que el resto de elementos, se presenta con multitud de formas en la naturaleza. Sin embargo, cuando nos referimos al secuestrado de la atmósfera por parte de los ecosistemas funcionales podemos diferenciar entre dos tipos. Esta diferenciación entre carbono verde o carbono azul no es más que una identificación que se hace para asignar las absorciones a ecosistemas, denominado carbono verde a los ecosistemas terrestres, como bosques, praderas, etc. o, por el contrario, en el caso de los ecosistemas marinos o ligados al agua, carbono azul, como pueden ser praderas submarinas, manglares, etc., que almacenan el carbono en los sedimentos oceánicos.