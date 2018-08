Servicios Sociales reduce el tiempo de espera para ser atendido por un trabajador social

La Concejalía de Servicios Sociales, que dirige la alcaldesa Ana Belén Castejón, ha logrado reducir el tiempo de espera para ser atendido por un trabajador social de entre 2 y 5 semanas a una media de 24 minutos.



Esta reducción tan importante se ha conseguido gracias a la creación de Punto de Acceso a Servicios Sociales (PASS), que nació con el objetivo prioritario de regular la Cita Previa de forma racional, para atender en el menor tiempo posible a los ciudadanos que requieren atención en Servicios Sociales.



Son varios los programas y unidades con los que cuenta la Concejalía de Servicios Sociales, pero es a través del trabajador social de referencia de su zona, las denominadas Unidades de Trabajo Social (UTS) donde se realiza la primera valoración, información, orientación y valoración de la problemática. Tras este estudio de la problemática, es ese propio profesional quien mantiene la intervención con la persona/o familia, o bien la derivada a otro servicio más especializado o de forma conjunta, se realiza un plan de trabajo o acción.



“Estamos inmersos en una etapa de revisión continua que nos va a seguir aportando mejoras en otros servicios que prestamos a los ciudadanos desde los servicios sociales municipales. La revisión anual del PASS se ha analizado desde diferentes perspectivas que nos han proporcionado una visión muy fiel a la realidad, y a su vez, nos ha servido para proponer recomendaciones y nuevas mejoras”, ha indicado la alcaldesa.



El análisis se ha basado en:



La revisión de los procedimientos empleados con los profesionales del PASS. El equipo PASS está formado por dos trabajadores sociales y un auxiliar administrativo. Aunque existe un proceso de rotación, por el que los diferentes trabajadores sociales también apoyan en determinados días. Se pretende que sea un servicio donde todos los profesionales puedan apoyar en un momento determinado con la formación adecuada.



Datos de la aplicación informática de Cita Previa.



Datos de la aplicación informática Q’matic que es el expendedor de los números (para saber días, horas y momentos de mayor presencia).



Opiniones realizadas por los profesionales del PASS.



Opiniones realizadas por los profesionales que han colaborado a la hora de realizar sustituciones de los profesionales del PASS.



Opiniones de ciudadanos que acceden a Servicios Sociales a través del PASS, recogidas a través de una encuesta.

Es un proceso participativo, donde se cuenta con la valoración y aportaciones de los profesionales y de los ciudadanos que acuden al servicio. Además de utilizar a través de los programas de cita previa y otros, una explotación de datos, que nos sirve para identificar determinadas características de la demanda, necesidades detectadas y las urgencias, etc.



Los servicios sociales han adquirido un papel muy relevante en la vida de los ciudadanos, en los barrios, en el desarrollo de las personas y en la lucha contra la situaciones de exclusión. El Ayuntamiento ha reforzando los servicios y aumentando la plantilla para que la respuesta al ciudadano sea óptima.



“En los temas relacionados con la política social no cabe el inmovilismo. Las personas requieren respuesta rápidas y ágiles, por ello este modelo de trabajo, que ya ha despertado el interés de otros ayuntamientos de la Región, es un buen indicador de que este equipo de Gobierno está en la senda correcta, con el reto de continuar avanzando”, ha concluido la alcaldesa.



DATOS OBTENIDOS



En el periodo analizado (casi 10 meses), de mayo del 2017 a febrero del 2018, se han prestado desde el PASS un total de 11.962 atenciones, correspondientes a 7.063 personas, que han venido una o más veces. La media de atenciones por mes es de 1.196 usuarios.



El 54,66% de las atenciones realizadas corresponden a personas que viven en la zona que abarca el Centro Municipal de Servicios Sociales de Cartagena 1. Si consideramos la distribución por UTS, destacan por volumen de atenciones la UTS 3 (El Ensanche), UTS 4 (Santa Lucía) y UTS 8 (Barrio Peral), seguidas con cierta diferencia la UTS 12 (Urbanización Mediterráneo) y UTS 11 (San Antón). Las que menos atenciones han recibido en este periodo son la UTS 2 (Casco Histórico), UTS 5 (El Algar) y UTS 15 (la Alameda).



El 34,2% de atenciones son presenciales y el 64,5% telefónicas. El 1,3% restante corresponde al período de pruebas y por tanto no es significativo .



La media de atenciones presenciales que se realizan a diario es de 35, llegando a ser el máximo de 64.



El 78% de la muestra de personas entrevistadas para su valoración lo consideran como normal, buena o muy buena, puntuación que pone al PASS con buen nivel de atención.