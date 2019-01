El nuevo aeropuerto inicia su andadura sin conexión con La Manga

El concejal de Turismo, David Martínez Noguera, ha criticado en la mañana de hoy, viernes 18 de enero, la falta de apuesta del Gobierno regional con Cartagena durante la presentación de las líneas de autobuses que van a conectar el aeropuerto de Corvera con los municipios de la Región.



La principal crítica radica en la diferencia de precios que hay entre el billete del autobús a Cartagena y Murcia que, con dos minutos de diferencia, cuesta un euro más. "Me parece cuanto menos curioso que el consejero haya dicho en su presentación que el billete hasta Murcia dura 30 minutos y va a costar 5 euros y hasta Cartagena cuesta 6 euros por 2 minutos de diferencia. Con esto no se fomenta que un cartagenero o un turista que quiera venir a Cartagena utilice el autobús porque es caro", ha afirmado el edil.



Cabe recordar que la línea regular Murcia-Cartagena, que prácticamente duplica el tiempo de recorrido desde el aeropuerto, cuesta 4,75 euros.



Además, mientras que el Gobierno regional sí va a poner en marcha una línea a San Pedro del Pinatar y San Javier y otra que lo conecte con Los Narejos, Los Alcázares y todas las macrourbanizaciones de esa zona, no hay ni una sola línea que una el aeropuerto con ninguna localidad cartagenera del Mar Menor, ni con La Manga o con el complejo turístico más importante de toda la Región que es La Manga Club y que curiosamente es donde viven mayor número de británicos, alemanes y franceses de la zona.



"El Gobierno regional ha decidido poner en marcha un aeropuerto sin conexión alguna con La Manga, a pesar de que estamos hablando de la localidad que alberga más de la mitad de las plazas hoteleras de toda la costa de esta Comunidad Autónoma", ha indicado el concejal.



Concretamente, La Manga cuenta actualmente con 4.486 plazas hoteleras frente a las 4.449 que suman el resto de municipios costeros como Águilas, Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier.



Como tampoco la hay con la urbanización Estrella de Mar, situada junto a Los Urrutias, que cuenta con una importante colonia de belgas que viven aquí todo el año y que podrían aprovechar que uno de los pocos destinos que hay cerrados desde Corvera es precisamente Bruselas.