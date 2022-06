Los Alcázares prepara el Live Mar Menor

Este viernes 1 de julio comienza el festival Live Mar Menor que se desarrollará en dos puntos diferentes del municipio: la plaza del Espejo y el Polideportivo municipal de Los Alcázares. Tras meses de espera, llega la primera gran cita cultural del verano en el municipio alcazareño: el festival que reunirá a artistas de la talla de Rozalén o los murcianos Nunatak, el Live Mar Menor.

“Estamos muy contentos de que por fin haya llegado el día de celebrar con normalidad este festival Live Mar Menor que en 2021 decidimos suspender por una cuestión de responsabilidad debido a la delicada situación sanitaria que aún atravesábamos”, explica el concejal de Cultura, Antonio López Campoy.

El festival comenzará el viernes 1 de julio con los conciertos gratuitos que Nunatak y Kuve ofrecerán en el escenario denominado Sol y Sal que estará ubicado en la Plaza del Espejo de Los Alcázares.

El sábado, la música continuará sonando en el escenario Live Mar Menor, que estará ubicado en el Polideportivo municipal de Los Alcázares y sobre el que pasarán Bauer, Carmesí, Walls, Rozalén y We are not Dj’s.

Los conciertos del sábado sí requerirán la compra de una entrada que las personas interesadas pueden adquirir ya a través de la web www.livemarmenor.es. Para aquellos que quieran conseguir los mejores sitios, las puertas del recinto se abrirán el sábado a las 19.30 horas.

“No se podrá entrar con comida o bebida al recinto, pero una vez dentro los asistentes encontrarán barras y una zona de comida”, añade el edil de cultura, Antonio López Campoy, que invita a vecinos y visitantes a no perderse este festival que reunirá en Los Alcázares a grandes artistas de variados estilos musicales “que seguro no harán pasar un gran fin de semana”.