El Ayuntamiento de Jumilla y los colectivos festeros presentan las actividades de las Noches de Feria 2021

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, acompañada por el concejal de Festejos, José Antonio Jiménez, y el de Agricultura, Juan Gil, así como los representantes de los colectivos festeros, han presentado en el salón de plenos las actividades de las Noches de Feria 2021. Han estado presentes Nicolás Moreno, en representación de la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, José Carrión, director del Festival Nacional de Folklore, Paqui Pérez, presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos Don Pedro I, y Juana María Tomás, presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Asunción, patrona de Jumilla.

Los colectivos festeros han desgranado su programación, que en la mayoría de los casos ya está en marcha y que culmina con los actos programados del 12 al 22 de agosto. La Exaltación del Vino 2021 se celebrará el 12 de agosto en la Plaza de La Glorieta con la presencia de un monologuista y la realización de un simbólico brindis a medianoche. Al igual que el pasado año, se podrá seguir en directo por redes sociales y se podrá participar en un concurso de fotografía.

Los conciertos programados por la Concejalía de Festejos comienzan este domingo en La Glorieta con ‘Voces de España’, una noche de copla con Raúl Palomo, Luis Escudero, Miriam Sánchez y Arantxa Pons. El viernes 13 se celebrará el habitual Certamen de Bandas Juveniles y el lunes 16 la Velada Folk con el grupo Acetre.

En el IES Arzobispo Lozano, está previsto para el lunes el concierto infantil ‘La fiesta de Mickey Mouse’. El martes 17 visitará Jumilla el conocido artista Mikel Erentxun, mientras que el jueves será el turno de David Otero. El viernes 20 se realizará el concierto ‘Tributo a Luis Miguel’ y el sábado será el turno del rock con ‘Los Zigarros’.

Las Noches de Feria se cerrarán el domingo con una actuación en La Glorieta de la Coral Canticorum, que estará acompañada por Monserrat Martí Caballé. A las 00.30 h se disparará el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales.

Todos los actos serán gratuitos, a excepción del concierto Antología a la Zarzuela del miércoles 18, cuyas entradas tendrán un precio de 15 euros y serán gestionadas por la Asociación Musical Julián Santos.

'Las fiestas, más necesarias que nunca'

La alcaldesa, Juana Guardiola, ha destacado que: "La preocupación y el desvelo por mi parte durante este año y medio de pandemia por lo que sucede en Jumilla no se imaginan hasta qué grado llega, lo que me lleva a no tener ganas de fiestas. Pero yo que las he vivido desde dentro y las he reivindicado y defendido siempre, creo que son más necesarias que nunca, que nos merecemos unos días que nos hagan salir de la rutina, pero siempre manteniendo en el recuerdo a quienes han sufrido y sufren y con la responsabilidad de hacerlas cumpliendo las normas". Y ha reivindicado las fiestas "como nexo de unión de un pueblo, de los colectivos festeros y como promoción de nuestra cultura”.

Todos los actos estarán adaptados a la situación sanitaria del momento, con control y limitación de aforos. Igualmente, se instalarán atracciones y puestos de venta ambulante cumpliendo con todas las normas. Se ha suspendido la tasa de ocupación de suelo que habitualmente se cobra con el objetivo de ayudar al sector.