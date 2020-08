Calasparra se suma a la campaña 'Por amor ¿qué harías?'

María Dolores Valverde Villena, concejala de Salud de Calasparra, ha informado este jueves de que el objetivo de la campaña 'Por amor ¿qué harías?' es conseguir que los adolescentes respeten las medidas sanitarias de seguridad propuestas para evitar el contagio de la infección por la COVID-19 y prevenir el contagio relacionado con reuniones masivas de jóvenes en contextos de ocio, diversión y fiesta.

El Ministerio de Sanidad ha ampliado su campaña 'No lo tires por la borda', con un vídeo en las redes sociales que invita a los jóvenes a seguir respetando las medidas de seguridad para reducir los contagios. La campaña pide a los jóvenes que reduzcan el número de personas en sus eventos de ocio y apostar por las 'tres m': usar mascarilla, higiene de manos y mantener la distancia de un metro y medio.

A la acción de concienciación del Ministerio de Salud se suma la campaña 'Por amor ¿qué harías?', impulsada por la Consejería de Salud a través del Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Para la divulgación de la misma se emplearán los soportes gráficos y medios de comunicación de los que a nivel municipal se disponen. La misma presenta las situaciones en las que se quiere conseguir resultados en positivo, sin propuestas punitivas ni culpabilizadoras y evocando desde la empatía y el cariño prescindir de acciones habituales con las que se divierten los adolescentes y jóvenes, sin provocar la rebeldía propia de la edad ante las prohibiciones.

Tres son los mensajes principales de la campaña: "El fin del confinamiento y del curso han llevado consigo una explosión de reencuentros no solo entre las familias, sino también entre jóvenes que se convierten en grandes focos de riesgo de contagio"; "una de las alternativas de ocio y de diversión en la que un gran número de jóvenes participa es el botellón, lugar donde se pueden producir conductas en las que no se mantenga el distanciamiento social, además de no usar mascarillas, y por lo tanto, ser un gran foco de contagio" y "si hay algo importante para los adolescentes son los amigos. Los amigos son algo imprescindible, son fuente de comprensión y apoyo, son soporte emocional, son fuente de comunicación, de diversión y diferentes vivencias".