Podemos exige a López Miras 20 millones para la ampliación del tranvía en los presupuestos regionales

El voto del PSOE en la Comisión de presupuestos del Congreso tumbaba este jueves la enmienda de Podemos para ampliar el tranvía al Carmen, lo que ha supuesto una “enorme decepción” para la formación morada. Sin embargo, lejos de dar la batalla por perdida, la candidata a la alcaldía, Elvira Medina, ha advertido de que su partido “no se rinde fácilmente” y no va a “bajar los brazos”, ya que están convencidos de que la movilidad “no puede llegar a los barrios del sur de Murcia si sólo se implementan restricciones y no se acompañan de inversiones”.

Ante la negativa del PSOE a incluir fondos para la ampliación del tranvía de Murcia –mientras que sí se dota esta misma infraestructura en Baleares-, Medina ha exigido a López Miras y el PP murciano incluir ya esta partida en los presupuestos, dado el nivel de crítica que este jueves esgrimieron contra el voto del PSOE en el Congreso. La candidata municipal de Podemos ha considerado que el Gobierno regional está “a tiempo de rectificar” en los próximos presupuestos regionales “si no quieren quedar como unos hipócritas”. “Con un aumento del techo de gasto de más de 500 millones de euros este año no les vale la excusa de que no hay dinero”, ha aseverado.

De no incluirse la partida en las cuentas de la Comunidad Autónoma, Medina ha anunciado que será María Marín, diputada autonómica de la formación, quien presente una enmienda a los presupuestos regionales para dotar la ampliación al Carmen “con esos 20 millones de euros que Murcia necesita para poner en marcha las obras ya en 2023, antes de los próximos comicios”. “Los barrios del sur no quieren más promesas ni anuncios electorales”, ha aseverado la candidata a la Alcaldía.