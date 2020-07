Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí, pide cautela y responsabilidad ante las semanas festivas que se aproximan

El Ayuntamiento de Lorquí no baja la guardia ante la amenaza del virus. Y a pesar de que en estos momentos no hay casos activos de la COVID-19, sí casos sospechosos a la espera de los resultados de las pruebas, representantes de Policía Local, centro de salud, Agrupación Local de Protección Civil y Ayuntamiento han pedido cautela ante las fechas festivas que se aproximan. Las fiestas municipales se cancelaron, destinando el dinero de la partida presupuestaria de festejos a ayudar al comercio de proximidad.

José Caballero, pediatra y representante del centro de salud, ha destacado que es imprescindible la precaución y respetar las medidas de seguridad, pues existen focos activos en municipios cercanos, por lo que se apela a la responsabilidad individual de los ciudadanos. La Agrupación Local de Protección Civil, a través de su jefa de coordinación, Paqui Vidal, se suma a este llamamiento, manifestando que "debemos seguir trabajando y cumpliendo con las normas para que todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora no sea en vano".

Todo el municipio de Lorquí lamenta que no se puedan celebrar las fiestas patronales de Santiago Apóstol que congregan a miles de vecinos y visitantes, pero dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis sanitaria acontecida por la COVID-19 no se llevarán a cabo. “Todos sabemos que si no fuera por la situación tan excepcional que estamos viviendo estaríamos celebrando nuestras fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, pero debemos actuar con responsabilidad”, ha declarado el alcalde del municipio, Joaquín Hernández.

Es por ello que se duplicarán las patrullas de policía local para controlar y evitar en todo momento congregaciones de personas que no cumplan las medidas necesarias o se esté haciendo botellón. Así, la hora prevista de cierre para los establecimientos es hasta las 03:00 horas de la mañana. El uso de la mascarilla es de obligado cumplimiento, así como mantener la distancia de seguridad. Las reuniones de manera espontánea que reúnan a más de 30 personas no se deben realizar y las sanciones por el incumplimiento de las normas se llevarán a cabo para mantener la seguridad de la ciudadanía. “Las medidas que se están tomando buscan salvaguardar y proteger la salud de los ciudadanos”, ha destacado el subinspector jefe de la Policía Local de Lorquí, Eduardo Rodríguez.

Desde el Ayuntamiento, las únicas actividades que se llevarán a cabo son la misa en honor al patrón el 25 de julio en la Plaza de la Libertad y un concierto gratuito con todas las medidas de seguridad garantizadas y acceso limitado de Belter Souls en el anfiteatro del Parque de la Constitución a las 23:30 horas.

El alcalde del municipio también animó a las pequeñas empresas y autónomos a que soliciten la ayuda que desde el Ayuntamiento de Lorquí se ofrece y que va de 500 a 1.000 euros, dependiendo de cómo se hayan visto afectados por esta pandemia y el tiempo que se hayan visto obligados a parar su actividad: “Esta ayuda se realiza gracias a la partida presupuestaria de festejos, destinando una cuantía total de 200.000 euros al comercio de proximidad y autónomos”, ha recordado Hernández.