Lorca ofrece un centenar de actividades en una treintena de espacios culturales para saborear su Noche de los Museos

La programación de este año de la Noche de los Museos de Lorca la componen visitas guiadas, música en directo en magníficos espacios al aire libre, exposiciones fotográficas, demostraciones y talleres de oficios artesanos, visitas turísticas, espectáculos circenses, proyecciones cinematográficas, bailes tradicionales y urbanos, talleres de graffiti y de trovos o un pasacalles con figuras iluminadas.

Según ha explicado el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, el sábado 20 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos que se conmemora el 18 de mayo, se celebrará en Lorca una nueva edición de la Noche de los Museos, “una actividad plenamente arraigada ya al calendario cultural anual y donde los museos abren sus puertas, de forma extraordinaria, en horario nocturno para brindarnos una inusual, divertida y atractiva visita con novedosas actividades organizadas específicamente para disfrutar de esta jornada”.

“Llevamos tres meses trabajando en el programa, que es muy completo y este año -como novedad- ha destinado una parte a actividades y visitas en familia para dar protagonismo también a los niños”, ha dicho a elDiario.es Región de Murcia la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, quien destaca que “la participación esta Noche siempre es muy elevada, se vuelcan todos los museos y muchas asociaciones, que aprovechan para mostrar a sus vecinos el trabajo de todo un año”. La edil ha recordado que estarán en circulación los trenecitos de la ciudad para poder planificarse los recorridos y aprovechar al máximo las cuatro horas de esta noche cultural.

En cuanto a la imagen del cartel de esta edición, ha continuado la concejala, muestra a una mujer subiendo a una escalera y divisando el horizonte. “La Noche de los Museos habrá una actriz representando esta escena en movimiento, e irá trasladándose por todo el recorrido; con esta metáfora hemos querido significar la importancia de tomar perspectiva y divisar toda la cultura”. Todas las actividades son gratuitas y hay opciones para todas las edades, “pero hay que analizar el programa y reservarlas con antelación”.

El primer edil de Lorca, Diego José Mateos, ha detallado que habrá visitas guiadas a todos los museos de la ciudad con novedosas actividades organizadas de forma específica para celebrar la Noche de los Museos 2023, visitas guiadas, música en directo en “magníficos” espacios al aire libre, pasarelas y juegos de historia, recitales poéticos, exposiciones fotográficas, demostraciones y talleres de oficios artesanos, visitas turísticas, espectáculos circenses, proyecciones cinematográficas, bailes tradicionales y urbanos, talleres de graffiti y de trovos o un pasacalles con figuras iluminadas componen la programación de este año.

“Los espacios que se van a utilizar, englobando también a los museos, son el Centro de Visitantes, Muralla Medieval, Centro Cultural Espín, antigua Colegiata de San Patricio, Casa del Artesano, Ermita de San Lázaro, Teatro Guerra, Torre Alfonsina, Sinagoga, Convento Virgen de las Huertas ‘Palacio Califal’, claustro del antiguo Convento de La Merced, Museo Arqueológico de Lorca, Palacete del Huerto Ruano y la iglesia de Santa María”, ha puntualizado el alcalde.

En el Castillo se podrá recorrer el recinto amurallado para disfrutar de las “espectaculares” vistas del valle del Guadalentín, con la música chill house en directo del Dj Juan Guillamó de fondo; conocer el legado de los judíos en la ciudad a través de su sinagoga o visitar los restos arqueológicos del antiguo barrio medieval de Lorca y el baño árabe mientras suenan los violines de los alumnos de Fernando Asensi de San Mateo. Habrá también cata de vinos en el Palacete del Huerto Ruano; una animación de romanos para convertirse en un personaje de la Semana Santa por un día y fotografiarse en la Sala Romana del Museo Nicolás Salzillo il Maestro o demostraciones artesanales de alfarería, bordado, talla de piedra, forja o marroquinería en la Casa del Artesano, donde además actuará el grupo de folklore de la cuadrilla de La Hoya.

Mateos Molina ha indicado que “por supuesto habrá visitas y actividades en el Museo Azul de la Semana Santa (MASS), Museo de Bordados Paso Blanco (MUBBLA), Museo de Paso Morado, Casa Museo Archicofradía Jesús Resucitado, Museo Scout Juan Antonio Dimas, Palacio de los Irurita, Colegio de EIPS Madres Mercedarias, Museo del Belén y Centro de Artesanía. Y, también, en las plazas de España, Calderón, Amargura y San Vicente, la calle Corredera y en el recientemente inaugurado Espacio Joven La Estación”.

El alcalde de Lorca ha añadido que “este año, debido a las obras de musealización que se están realizando en el Palacio de Guevara, no hay posibilidad de realizar actividades en ese espacio, aun así esta circunstancia no es óbice para no prescindir de disfrutar de su fachada que será iluminada de una manera especial al caer la noche”.

Diego José Mateos ha puesto de manifiesto que “el día 20 de mayo volveremos a disfrutar de nuestros museos de una forma única y, además, nuestras calles y plazas se llenarán de actividades, talleres participativos, animación itinerante, pasacalles, conciertos y un largo etcétera de movimiento cultural pues se ofertarán casi un centenar de actividades, en una treintena de espacios repartidos por todo el casco histórico, que desarrollarán un verdadero despliegue de festividad lúdica y cultural”.

Conciertos de grupos lorquinos y taller de graffitis

A partir de las 21.00 horas, en la Plaza de la Amargura, están previstos los conciertos de Juke Box Band y Saddmort. “Habrá música en todos los recorridos, de muchos tipos”, ha dicho la edil de Cultura, María Ángeles Mazuecos, quien ha destacado también que de 20.00 a 23.00 horas, en la Plaza de Calderón, habrá un photocall y un taller de graffiti y creación de obra pictórica temporal. “Se va a poner una zona con cajas de cartón reciclable para hacer un graffiti gigante de temática libre”.

El Ayuntamiento ha organizado además una serie de actividades para disfrutar de los 'museos en familia', centradas en los más pequeños de la casa, entre las que destacan cuenta cuentos, talleres, una pasarela de la historia para niños en el museo del bordado, una muestra infantil de folklore, un teatro de guiñoles y pasacalles.