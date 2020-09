Mari Carmen Morales (alcaldesa de Beniel): "En esta crisis ha faltado unidad política, remar en la misma dirección"

Entre reunión y reunión -la semana ha estado apretada con la organización de la vuelta al cole- Mari Carmen Morales saca un rato para charlar con elDiario.es Región de Murcia sobre el regreso a las aulas con la sombra de la COVID-19 de fondo, la situación sanitaria en el municipio que dirige desde 2015, cómo se está llevando a cabo el rastreo de casos positivos y la falta de unidad que ha evidenciado la clase política española en tiempos de pandemia. A Mari Carmen Morales la crisis que ha generado la aparición del coronavirus, le ha pillado con un lustro de experiencia acumulado como alcaldesa de Beniel, un municipio de 11.300 habitantes que se dedica mayoritariamente al sector agrario. Al mando del Ayuntamiento desde 2015, en 2019 fue reelegida con mayoría absoluta por sus vecinos. Esta socialista, que es educadora infantil, ha sido gerente de una escuela infantil durante diez años en el municipio y estos días está totalmente entregada -hasta donde sus competencias se lo permiten- a organizar un plan que garantice una vuelta segura a las aulas.

¿Cómo está viviendo Beniel estas últimas semanas de aumento de casos en la Región?

Pues estoy en contacto permanente con la médica que se encarga en el municipio de hacer el rastreo. En estos momentos hay 6 casos positivos en Beniel, uno de ellos una persona de 57 años que está ingresada en la UCI. Los datos de la Región son bastante preocupantes, hemos rebasado ya la barrera de los 4.000 contagios activos, con unas cifras muy similares a los peores momentos de la primera oleada. En Beniel estamos por debajo de la media regional pero esto puede cambiar de un momento a otro, no es una situación estática y hay que estar muy atento.

¿Los benielenses están cumpliendo con las medidas anticovid?

Por desgracia siempre hay alguna persona irresponsable que no percibe la gravedad de la situación, pero la mayoría de vecinos cumplen de forma escrupulosa. En general, la gente está haciendo sus cuarentenas sin incidencias y hay concienciación. Es verdad que hay personas que no entienden que las mascarillas tienen que llevarse correctamente y tapar la nariz, por ejemplo.

¿Ha percibido miedo entre la población?

Cuando se conocen nuevos casos, positivos, siempre surge ese miedo al contagio, pero las autoridades políticas y sanitarias estamos para transmitir calma. Y para eso están también las medidas que se han impuesto y que son nuestras herramientas para luchar contra el virus: el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos... Beniel es un municipio pequeño y los vecinos tienen mucho contacto conmigo. Hay cercanía.

¿Qué medidas se han promovido desde el Ayuntamiento para paliar los efectos del coronavirus?

En marzo empezamos a desarrollar medidas para los sectores más castigados, como los comercios, la hostelería o los autónomos. A través de Emplea Beniel, que es un programa de desarrollo local, activamos una línea de ayudas de 85.500 euros para estos colectivos, con cuantías concretas para cada uno de ellos. Ya se ha dado entrada a 150 solicitudes y 27 ya están resueltas, y las demás a punto de estarlo. También se han bonificado tasas de terrazas, o de recogida de basuras para paliar la situación.

Y a nivel social se han puesto en marcha otras medidas para cubrir a las familias más vulnerables, para las que se han destinado 170.000 euros en partidas de fondos propios y subvenciones que han llegado al municipio. Además, se hace un seguimiento estrecho de aquellas familias con menos recursos que han tenido que hacer cuarentena, para cubrir las necesidades que puedan tener.

¿Qué sectores se están viendo más afectados?

El municipio tiene como actividad prioritaria el sector agrario, que es primario; pero es cierto que hay también negocios de hostelería, autónomos, etc, como las peluquerías por ejemplo o los bares, que estuvieron cerrados mucho tiempo... como en todos sitios, esos negocios han visto disminuida su actividad en general porque además se han tenido que reducir los aforos.

¿Cómo se plantean la vuelta al cole?

Nosotros estamos trabajando en el marco de las competencias que tenemos atribuidas. Pero no hay que perder de vista que el inicio del curso no depende del Ayuntamiento ni tampoco una gran inversión en un centro educativo. Dentro de nuestras responsabilidades, hemos preparado un plan especial que ya hemos presentado a los directores para una vuelta al colegio segura, con refuerzos en cuanto a la limpieza durante la jornada escolar y al finalizarla, la desinfección de todos los accesos al centro y los patios, que se hará diariamente, y se va a repartir material de protección e higiene. Todo esto genera mucho trabajo y un incremento de coste, pero no podemos escatimar en inversión en estos momentos; tenemos un compromiso con nuestra comunidad educativa, los niños y los padres y madres. La Consejería de Educación tendría que haber reducido las ratios, hacer más contrataciones y disponer de más aulas, pero desde nuestro ámbito haremos lo que esté en nuestra mano.

¿Está siendo complicado el rastreo de los contactos con positivos por COVID-19?

La médica y la enfermera que se dedican al rastreo en Beniel hacen una labor magnífica, pero han tenido que liberar sus agendas de las citas de Atención Primaria y eso hace que se alargue mucho el tiempo para atender a las personas que lo necesitan. Personalmente, he reivindicado al presidente de la Comunidad y al consejero de Salud que no dejen el peso del rastreo en la Atención Primaria sin un refuerzo. Es primordial reforzar las plantillas y aumentar el número de rastreadores; máxime cuando esta situación se esta alargando tanto y los sanitarios son profesionales que no han parado desde el inicio de la pandemia. Yo he pasado fines de semana enteros distribuyendo el trabajo con la médica para llamar por teléfono y conseguir todos los números necesarios para hacer el rastreo.

¿Cómo valora el trabajo de la Consejería de Salud? ¿Y el del consejero Manuel Villegas?

Al consejero le agradezco a lo largo de este tiempo el trabajo que está haciendo. No podemos olvidar que los pilares que sostienen esta crisis sanitaria son el Ministerio de Sanidad y las consejerías del área de las distintas comunidades. Pero hay cuestiones que no comparto con la Consejería y una de esas cuestiones es que, por ejemplo, tenemos un anillo pediátrico en el municipio de Beniel que significa que no tenemos pediatra. Nuestros padres y madres se tienen que desplazar a municipios colindantes. Así que por una parte le agradezco el trabajo que ha llevado a cabo pero se han tomado medidas con mi municipio que no comparto; es urgente que el anillo pediátrico se rompa porque Beniel necesita a sus pediatras. Se justificó la medida durante el inicio de estado de alarma por criterios sanitarios, y en ese momento pude entenderlo, pero ya ha pasado un tiempo y nuestro municipio tiene un alto porcentaje de población inmigrante que no dispone de vehículo propio para desplazarse y para quienes es difícil moverse para acudir al médico a otro municipio.

Cuando se confirmó la pandemia en España y se declaró el estado de alarma, se decía que la crisis sanitaria uniría a los españoles. Da la sensación de que ahora la sociedad está políticamente más polarizada que nunca. ¿Qué ha fallado?

Siempre decíamos que esto nos iba a hacer mejores; pero esta crisis sanitaria -y ahora social- ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno, nuestras miserias y nuestras grandezas. Creo que lo que ha faltado es unidad entre los dirigentes políticos, deberíamos haber remado todos en la misma dirección dejando de lado los intereses partidistas para pensar en el bien común.