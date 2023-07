Protesta vecinal en Molina de Segura para recuperar la concejalía de Igualdad eliminada por PP y Vox

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso (PP), ha intentado desalojar -sin éxito- esta mañana a una vecina del municipio, según han denunciado fuentes socialistas. El incidente ha tenido lugar durante la celebración de un pleno en el que se exponía una moción del PSOE para pedir recuperar la concejalía de Igualdad que ha eliminado el actual equipo de gobierno, de PP y Vox, y ha sustituido por la de Familia tras un pacto para desbancar a los socialistas, que fueron la fuerza más votada en las elecciones del 28M. Tras el incidente, el alcalde ha pedido un receso de veinte minutos y al reanudarse la moción ha sido rechazada con los votos en contra de ambos partidos. El primer edil ha restado en diversas ocasiones importancia a la nomenclatura del área, que ha quedado absorbida por la Concejalía de Familia, en manos de Vox.

Fuentes municipales han puntualizado que el alcalde “ha pretendido que se identificase a la vecina y finalmente ha intercedido para que no la desalojasen”. Las mismas fuentes han informado de que no le abrirá expediente a la mujer.

“El pleno estaba lleno de miembros de asociaciones feministas y vecinales que han impedido que se desalojara a la mujer”, cuentan fuentes presenciales. “Muchas mujeres feministas de Molina de Segura habíamos acordado ir a manifestar nuestra protesta por haber eliminado el área de Igualdad, porque lo han hecho además como si no pasara nada”, cuenta Maruja, la mujer que ha intentado desalojar la Policía Local y que forma parte de la Asociación Horizonte, que lucha contra la violencia machista.

Unas compañeras del colectivo Mujeres con Nombre –relata– han leído un manifiesto “muy emotivo que no promovía para nada el odio, y que todos –hombres y mujeres– hemos aplaudido por igual”. Tras la lectura, continúa Maruja, “ha hablado la concejala de Familia (de Vox), y la ha hecho de una forma muy despótica e irrespetuosa, lo que ha generado muchas protestas y yo le he dicho que continuara haciéndose aire con el abanico que llevaba; no sé por qué le ha molestado tanto y han mandado a la policía a que se me llevara del pleno; pero todos se han unido contra esa injusticia”.

PP y Vox unieron fuerzas tras las pasadas elecciones municipales para desbancar al exalcalde socialista Eliseo García, que había sido primera fuerza con 11 concejales, dos menos de los que dan la mayoría absoluta en Molina de Segura.