Por la absolución de los jóvenes de las vías

Con la llegada del proyecto para que los trenes de alta velocidad llegaran en superficie a la estación de El Carmen de Murcia, la ciudad habría quedado partida en dos, una auténtica barbaridad que la Plataforma ProSoterramiento consiguió enmendar con el apoyo de la ciudadanía. Entre los años 2017 y 2018 la Plataforma organizó concentraciones diarias durante 309 jornadas en las vías de Santiago El Mayor para que se soterrara la entrada del tren en la capital, con ese tesón, la lucha vecinal, logró reunir a más de 50.000 personas en una gran manifestación que acabó en un final feliz, y ahora, solo se espera que los tres jóvenes que fueron acusados por desórdenes públicos queden absueltos en el juicio que tendrán lugar el 24 de marzo.

De aquellas vías solo han quedado un gran espacio de más de 55.000 metros cuadrados que bordea a los barrios del sur. El ayuntamiento de Murcia se ha comprometido a realizar un bulevar a partir de 2023, mientras tanto se asfaltará la extensión por completo y se instalarán carriles bici en la zona.

Todo comenzó un 13 de septiembre, creo que coincidió con la romería de la virgen de la Fuensanta, y a esa llamada acudimos cientos de ciudadanos. La Plataforma y los vecinos del barrio siguieron un día y otro y cada día acudían más ciudadanos. En el noveno día protesta tomó forma de canción. Unos 200 músicos versionaron en un jardín próximo a Santiago el Mayor la canción Another Brick in the Wall (Otro ladrillo en el muro), el conocido tema de la banda británica de rock Pink Floyd, juntos a cientos de asistentes que corearon esa música con una nueva letra:

Nos encierran en el barrio,

no nos dejan circular,

esta obra es un desastre

y la vamos a parar.

¡Eh Murcia, soterramiento ya!

Pasa de pasarelas

y juntos a luchar.

Pasa de pasarelas,

a luchar y a ganar.

No queremos más barreras,

guetos ni segregación,

esta es la ciudad de todos

no queremos división.

¡Eh Murcia, no más muros no! MURCIA!

Soterrado el tren

por arriba voy yo.

¡Basta de mentiras!

¡Que excaven la estación!”

Después, los vecinos marcharon hacia el centro de la ciudad y, una vez llegados a la plaza Cardenal Belluga, volvieron a entonar la canción, frente a la Catedral de Murcia.

En una de aquellas protestas multitudinarias, siempre pacíficas, un 3 de octubre, se produjeron unos altercados y, desde entonces, estos jóvenes se enfrentan a la posibilidad de cumplir tres años de prisión por un delito de desórdenes públicos y cinco años de prisión por un delito de daños mediante incendio en las vías férreas, además de una multa de 133.750,26 euros de responsabilidad civil.

La Plataforma ProSoterramiento ya solicitó a la Fiscalía el archivo de la causa que pesa contra los cuatro jóvenes acusados de causar varios destrozos en las vías, en el contexto de las protestas que tuvieron lugar en el otoño de 2017. El presidente de la Plataforma, Contreras, ya quiso dejar claro que "nunca fuimos partidarios de la presión social sobre la justicia, que debe ser independiente», aunque ante «la cercanía de los juicios", la plataforma se ha posicionado "ajustemos nuestra posición en defensa de unos acusados sin pruebas y pedimos el archivo de un caso que arrastra años de sufrimiento".

El pasado día 23 se presentó el documental: “Los jóvenes de las vías: una herida abierta”, que forma parte del calendario de movilizaciones de la Plataforma Absolución ¡Jóvenes de la vías!, con los testimonios de activistas como Joaquín el Cura, la señora Ana o Joaquín Contreras componen este documental sobre las movilizaciones vecinales en el entorno de las vías, donde cuatro jóvenes realizadores; Javier Cerezuela, Abel Guillén, Félix Cervantes y Kisco Palazón, plasman el éxito que supuso la movilización de un barrio y una ciudad a favor del soterramiento del tren, "conseguimos un milagro gracias al apoyo popular y a la movilización social, salimos a la calle y gritamos que no queríamos muro y al final se nos escuchó".

Desde entonces los familiares están pasando por un auténtico calvario, el padre de uno de ellos: Plácido Vera, ya ha manifestado que "no entendemos cómo, habiendo miles de personas ese día, nuestros hijos fueron los acusados. Cogieron a estos tres chavales, por fotografías y vídeos, y los tratan como cabezas de turco de todo el movimiento".

Vaya desde aquí mi solidaridad con esas familias. Yo también pido la absolución de los jóvenes de las vías.