Aburrida Asamblea

La fachada monumental del río tiene varios edificios con enjundia, pegados a la Delegación del Gobierno, separada tan solo por una calle, el corazón financiero de la comunidad autónoma, la Consejería de Hacienda. En ella, andan haciendo los cálculos ante el recorte que supone, por un lado, los ajustes y, por el otro, la ausencia de los prometidos presupuestos que, con la condonación de deuda a Cataluña, hubieran consentido el poder superar los eternos baches. La cosa tiene su miga y no pequeña.

Lejanos quedan los tiempos de la intervención financiera a la comunidad autónoma de la Región de Murcia que pasó sin pena ni gloria por los periódicos regionales. No sé hasta qué punto andarán temiendo el regreso de los hombres de negro, aunque los recortes con la intención de ahorrar lleguen con cuentagotas a los periódicos y lo noten los funcionarios, especialmente los de Educación, que ven cómo recortan sus derechos laborales en el nuevo manual de licencias y permisos, no reconociendo cuestiones básicas que otras regiones tienen ya desde hace años. Es curioso que en esto de los recortes siempre paguen los mismos.

Un poco más alejado, frente a un parque, la sede municipal, el ayuntamiento, que no sabe si viene o se va. La incapacidad de Ballesta de decidir qué municipio quiere tiene mucho que ver con sus promesas durante el periodo anterior. El esperpento del tráfico por el Puente Viejo es el síntoma de la ausencia de ideas, la incapacidad de resolver, pero sobre todo de un proyecto que sí parece tener la oposición liderada por Ginés Ruiz Maciá.

La situación es tan esperpéntica que todos tenemos claro que la cosa no funciona, pero mientras rueda no es chamba. Murcia es la capital de una región uniprovincial que es incapaz de pensarse como tal. Que el gobierno regional, Vox y el PP, estén desarrollando una entidad metropolitana es un síntoma de su incapacidad para pensar en una región que va más allá de la capital. Esto se traduce en problemas para esta, pero sobre todo para un crecimiento armónico que no tenemos y que ni siquiera pensamos.

Uno ya no sabe si el problema es de conceptualización o de comunicación. El Gobierno regional vive en la oposición al Gobierno nacional y no gobierna, la oposición cree que el futuro reside en los vídeos bonitos para las redes sociales, en vez de presentar un proyecto de Región que resulte creíble para ser votados. En medio, la nada más absoluta. La Asamblea es un plato inmenso donde el atril sirve para grabar los vídeos para distribuir en las redes sociales, los temas no tienen que ver con Murcia, sino con lo que pasa en Madrid. Uno ya no sabe si hacer crónica política de lo que pasa en el Congreso, total para lo que hacen en la Asamblea.

De un tiempo a esta parte uno le aburre darle a la tecla, los problemas son siempre los mismos, las soluciones están al alcance de la mano, pero nadie parece querer afrontar el toro. Mientras tanto, leo en bonico y letras de prensa las más atribuladas teorías de la conspiración. Debo de estar cansado, pero mucho me temo que el comienzo de curso sin presupuestos nacionales va a ser tenso. Veremos qué nos depara septiembre porque en la Asamblea Regional este curso parece terminado, salvo algún susto de última hora. Quizás va siendo hora de cambiar el plato por una ensalada de leyes, quizás no las aprueben, pero al menos que quede claro que las derechas murcianas carecen de ideas. Antes nos ponían luces, ahora nos lo apagan todo, hasta la discusión en el legislativo.