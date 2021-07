Antonio López lleva toda su vida pintando del natural el paisaje urbano de Madrid

Si me sorprendió la noticia de que al pintor Antonio López le pedían los papeles porque estaba pintando del natural en la Puerta del Sol, mucho más me sigue sorprendiendo que el alcalde de la ciudad o Incluso la muy locuaz Ayuso. no hayan dicho ni pío, al respecto; a menos yo no les he escuchado.

El pintor Antonio López es actualmente unos de pintores más cotizados y tienen un gran reconocimiento internacional y por tener hasta tiene los máximos premios artísticos que se otorgan en España, como son el Premio Velázquez de Artes Plásticas, Premio Princesa de Asturias de las Artes y Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes. ¿Está prohibido plantar un caballete, sin obstaculizar la vía pública, en la Puesta del Sol? ¿Qué papeles le pedían Antonio López? El pintor comenzó a pintar esa panorámica en 2010 y en la tarde del jueves 4 de julio, retomó ese cuadro y volvió al lugar de los hechos. El viernes día 5 estaba en Tomelloso fallando los premios de adquisición que llevan su nombre, en el Certamen de Pintura del pueblo que le vio nacer, y hasta tuvo el detalle de llamar a los premiados. ¡Qué detallazo!

Volviendo a los hechos y al pintoresco asunto de la pareja de policías que le pidió los papeles, toda la atención se ha centrado en uno de ellos, que ante las explicaciones y la información que les daban los ciudadanos de quien era el pintor que ahí estaba, dijo con unos ásperos modales: "Yo no tengo que saber quién es, puede ser Van Gogh, puede ser quien sea". Desconozco sí la acción de plantar un caballete, obviamente sin interrumpir la vía pública, y pintar del natural, está prohibido y si constituye un delito. Supongo que en el caso de tener que pedir una licencia, Antonio López, como cualquier pintor, no tendría problemas, salvo los burocráticos, de pedir esos papeles. De manera qué: ¿por qué tenemos que hacer el ridículo con esta noticia surrealista que ha tenido alcance internacional?

Antonio López lleva toda su vida pintando del natural, pintando Madrid; ocupó durante años la Gran Vía y nunca tuvo ningún tipo de problema administrativo. A sus 85 años que vuelva a plantar su caballete en la Puerta del Sol, a esas horas de tarde, es todo un lujo asiático, para los madrileños o turistas que visitan esa hermosa ciudad, un lujo para lo que le esperan en los alrededores de esa plaza. Mismamente yo hasta, por agosto, tenía pensado déjame caer alguna tarde por ahí. Espero que el maestro esté por allí, aunque le cobren un recibo por la luz natural que se empeña en robar hasta encajarla en el lienzo y otro por tratar de aprehender o de llevarse un trozo de ese paisaje urbano.

Por un momento, después de leer esa noticia, no sé por qué me acordé de aquellos tiempos y de aquella canción que Leño le cantaba:” “Es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir”. Madrid,

Para mí Madrid también es “La Gran Vía” de Antonio López. Ese cuadro que pintó durante mucho tiempo plantando ahí su caballete, con el rumor de otra canción, la de Hilario Camacho: “Madrid amanece/Con ruido, con humo/Y oscuros borrones flotando entre nubes”. Termino esta nota y sigo aún más sorprendido, ahora que pensaba que ya no sorprendía nada. Obviamente no me sorprende la actitud del maestro: Antonio López lleva toda su vida pintando del natural el paisaje urbano de Madrid.