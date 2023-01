Carta a los Reyes

Termina 2022 y se cierra una legislatura. Enero será el mes de los preparativos y pronto comenzará la campaña. Se hace un poco largo volver la vista atrás, la esperanza de un cambio tras la victoria del PSOE en la Región frustrada por la insolvencia de un partido descompuesto, Ciudadanos. Quedan pocos meses para que los diputados tránsfugas que han marcado la décima legislatura acaben sus mandatos y regresen al olvido de la historia.

Fueron elegidos, o al menos eso prometieron, para acabar con el gobierno del Partido Popular, pero han acabado por apuntalarlo. La desesperación se ha apoderado del murciano medio que cree que tendremos Partido Popular para rato, dado que lo que no gana en las urnas lo compra en los despachos. Se nos ha olvidado que llevan ocho años perdiendo, primero las mayorías, durante el Gobierno de Pedro Antonio y después con López Miras, que perdió las elecciones frente a Diego Conesa. Si el PP gobierna en Murcia es por inercia, que diría el consejero Díez de Revenga, no por gestión. Llevamos dos años al menos recibiendo más dinero del Estado, del Gobierno de Pedro Sánchez qué dirían ellos, como ha señalado la AIREF, y aquí no notamos ninguna mejora, es más seguimos teniendo los peores datos en educación, en sanidad y somos los últimos en todo.

Entre tanto, el Gobierno regional de López Miras acusa -ahora que no gobiernan los suyos- al Estado y a Pedro Sánchez de todo, cuando la realidad es muy distinta. En estos años, se han equivocado con el AVE por Alicante; han pagado desaladoras a precios estratosféricos que andan camino de juicio; han construido un aeropuerto mintiendo, pues al final su aval lo pagamos todos. Decisiones todas ellas que han hipotecado los presupuestos de la Región de Murcia. Encima, siguen con el mantra de que no nos traen agua cuando estamos camino de exportar el agua desalada al interior. Algo de lo que ya me avisó hace años Luis Manuel Tomás Balibrea y que ahora parece que lleva camino de ser una realidad con los fondos Next Generation y las placas solares.

Entre tanto ruido mediático hispano, resulta imprescindible leer la prensa extranjera. La inflación española sube, pero menos que el resto de Europa; la excepción del gas funciona y la factura de la luz no tiene nada que ver con la que se paga en otros países. Eso sí, la subida del Euribor va a dejar tiesos a quienes tengan hipotecas variables y eso tendrá efectos sobre el consumo. El Banco Central Europeo (BCE) en vez de aconsejar una política fiscal coherente que recorte los beneficios caídos del cielo nos hace apretarnos el cinturón. Intenta contener una inflación de gastos con políticas monetarias. Esperemos que aquellas no terminen de gripar la economía saneando la cuenta de los bancos. Me da que al final ganan siempre los mismos, los que han cerrado una tras otras sucursales mandando gente al paro, los que no han devuelto las ayudas para mantenerlos a flote, los que nos obligan a esperar largas colas para pagar un recibo. Ellos siguen ganando y nosotros pagando.

La cosa apunta dura en el año que comienza, aunque el paro sigue bajando. En la Región el Gobierno nacional ha cumplido con el AVE soterrado; con la vieja demanda de las cercanías con Cartagena, ahora llamados servicios de proximidad, que pronto se convertirán en realidad. No sé si se seguirá avanzando en este sentido, pero como termina el año y van a llegar los Reyes yo quizás le pediría al Gobierno de Pedro Sánchez que nos haga las fiestas completas y que nos deje para empezar el estudio informativo para conectarnos con Albacete y un convenio para el tranvía de Murcia. Visto que la Comunidad Autónoma es sorda para solucionar los problemas de la Región que al menos lo haga el Gobierno de Pedro Sánchez.