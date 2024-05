Cosas de pobres

En noviembre de 2023 Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, publican Igualdad climática: un planeta para el 99%.“. Se trata de una investigación que revela que ”el 1 % más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los 5000 millones de personas que componen los dos tercios más pobres de la humanidad“. Afirman también que ”se calcula que cualquier persona perteneciente al 99 % más pobre de la humanidad tardaría alrededor de 1500 años en generar las emisiones que los milmillonarios más ricos producen en un año“.

Apenas se extraen aquí dos conclusiones del estudio, es una simplificación, el informe consta de 136 páginas y se trata de un sólo documento. La relación cambio climático y desigualdad es complicada, tiene varias aristas y precisamente las investigaciones exhaustivas tratan de despejar dudas y aclarar conceptos para dar soluciones al nefasto devenir. En resumen, no existen respuestas fáciles para cuestiones complejas. Sea como sea, la comunidad científica internacional coincide en que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana, en particular por el uso de combustibles fósiles y la deforestación, han provocado que la temperatura media de la superficie terrestre aumente y que esto cause consecuencias negativas para el bienestar humano y para los ecosistemas.

Hay algo en lo que también coinciden las investigaciones: el Sur Global, es decir, la parte pobre del mundo, sufre más las consecuencias del cambio climático. El nuevo concepto apartheid climático hace referencia al aislamiento en el que viven los países más ricos, lejos de las catástrofes naturales, mientras que las personas más afectadas por sus impactos son aquellas que viven en la pobreza, dependientes del entorno natural y las cosechas, sin recursos para hacer frente a la pérdida de viviendas o ganado, por ejemplo.

Como digo, la relación desigualdad, cambio climático y economía, no es algo que se resuelva con absolutos u opiniones improvisadas. Además, hacerle frente es uno de los mayores retos globales actualmente.

Pues bien, recientemente, Rubén Martínez Alpañez, diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, doctor en economía y funcionario público en un puesto de responsabilidad y que, por lo tanto, a sus declaraciones se les supone cierta garantía de argumentación sustentable, tras negar el cambio climático, ha asegurado que de existir tal cosa, “los ricos consumen menos energía porque son los que pueden comprarse electrodomésticos más caros.” De dónde se deduce que, según su opinión, las personas pobres tendrían mayor responsabilidad sobre el imaginado cambio climático.

Entiendo que cuando el señor Alpañez se refiere a las personas pobres, son aquellas que vivimos, hemos vivido o somos susceptibles de vivir en el umbral de la pobreza, es decir, aquellas con unos ingresos mensuales menores a 916 €. Según los resultados publicados por la EAPN en El estado de la pobreza 2024 , somos 9,7 millones de personas en todo el estado español en riesgo de pobreza. En Murcia el 30,5%, es decir, en esta región una de cada tres personas vive bajo el umbral de la pobreza.

Las que vivimos en esa cuerda floja, sabedoras de que a nuestro alrededor sólo hay abismo y que, curiosamente, el suelo firme está sobre nuestras cabezas, no solemos ser doctoras en economía, pero sí conocemos algunas certezas empíricas. Nuestras investigaciones nos permiten vivir razonablemente para lo pobres que somos. Lamentamos las bajas, hay demasiadas caídas al vacío a pesar de que una de nuestras troncales salva a muchas, la economía solidaria, ¿la imparten en las universidades? Luego realizamos ciertas prácticas que se nos antojan bastante sostenibles. Por ejemplo: hay electrodomésticos que sencillamente sustituimos por trabajo manual (exprimidores, batidoras, ralladores); nos movemos en bicicleta, caminando o en transporte público; tenemos sofisticados sistemas de subidas y bajadas de persianas con un riguroso horario y estudios de orientación para mantener el calor en invierno y el fresco en verano; las batas de felpa y meterse los calcetines por dentro del pijama son nuestro abecé en temporada; aunque requiere una inversión inicial, la tecnología de la copa menstrual se amortiza rápidamente y ahorra residuos de celulosa al planeta; sabemos reparar y remendar; ¡ah! Y no gastamos mucho en sistemas de seguridad, no podríamos pagarlos, pero tampoco hay mucho que proteger en nuestras casas. ¡Claro! Como nuestros electrodomésticos son tan baratos, nadie los quiere. En fin, son muchas las asignaturas a aprobar para las pobres.

Termino con una de las conclusiones de la investigación de Oxfam: “Aplicar impuestos justos a las personas más ricas contribuiría a frenar tanto el cambio climático como la desigualdad”. Pero hace unos días, amigos del señor Alpañez, funcionarios también y seguramente doctores, aplaudían a un mandatario que afirmaba que “los impuestos son una aberración”. ¡Yo qué sé! Las pobres siempre con nuestras cosas y los ricos eternamente con las de todos.