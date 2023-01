La marca de la diferencia

Si pienso en las veces en las que la policía me ha pedido la documentación se reducen a seis, cuatro en carretera, en controles rutinarios, nada destacable. Las dos que restan también sobre ruedas, subida en mi bici, saltándome todas las normas de circulación posibles. Sé que esto puede ser muy reprochable, pero creo que a las personas que elegimos desplazarnos por la ciudad sin hacer ruido y sin dejar huella contaminante en una ciudad en la que se estima que hay unos 751 vehículos por cada 1000 habitantes y subiendo (datos de 2021 del Portal Estadístico de la Región de Murcia) deberían hacernos concesiones exclusivas. Pero esto no va de circulación, va de otra cosa. Las seis veces salí airosa, algún rapapolvo paternalista (eso no nos lo quita nadie mujeres), pero eso es todo. Nunca me han pedido la documentación a la salida del cine, paseando o en una manifestación. Desafortunadamente, no pueden decir lo mismo algunas personas, personas con un perfil visible y decisivo, jóvenes con rasgos árabes.

Me pregunto si habrá alguna manera de saber cuántas detenciones de perfil étnico se hacen por mes en nuestra ciudad, de que se hacen no tengo duda. Últimamente he tenido noticia de dos en los últimos meses, una por mes. En una de ellas tres agentes retenían en la calle a dos jóvenes, menores. A uno de los niños se le había bloqueado el teléfono y no conseguía visualizar el documento cuya fotografía tenía en el dichoso aparato que no reaccionaba. Su amigo le había prestado el móvil para llamar a casa, pero su madre estaba haciendo la compra y el hermano pequeño no acertaba a dar el número completo. Después de unos minutos de mucha tensión, por el miedo de los chicos y la hostilidad de uno de los policías, por fin se consiguió el NIE completo. Al más puro estilo Starsky y Hutch, el policía comunica: “Rayo fulminante a águila locuaz” (esto me lo invento, pero no anda muy lejos de la realidad), comprueba la identificación y no se van los tres agentes cuatro por cuatro sin antes obsequiar el rapapolvo de rigor, en esta ocasión no solo paternalista, también carente de cualquier señal de empatía. ¿Además de comprobar que no podían llevárselos al calabozo, se percataron de que eran menores?

Este tipo de detenciones injustificadas pueden llegar a tener consecuencias desastrosas para quienes no tienen su documentación en regla. Personas que desempeñan trabajos esenciales como los cuidados o los relacionados con el sector agrícola. Nuestras abuelas y abuelos están atendidos en ocasiones por personas sin cobertura médica. Lo que comemos está cultivado por quienes tienen miedo de pasear por la Plaza del Cardenal Belluga porque pueden acabar en el calabozo. También puede ser que se hayan partido el lomo durante toda la semana recogiendo patatas por cuatro chavos y les deporten sin más porque paseaban por Platería con la única documentación que el pasaporte expedido por su país de origen. Parece ciencia ficción, ¿verdad?

Estamos cansadas de oír el ya clásico “no soy racista, pero…” sumado a una la retahíla de argumentos de fantasía. Ya los conocemos, no los voy a repetir. Habría que cuestionarse qué tipo ciudad tenemos en la que hay personas que no tienen libertad de movimiento más allá de un puesto de trabajo cercano a la esclavitud. Y no, no es una exageración. ¿Por qué vemos tantas personas negras en la gasolinera del barrio del Carmen a las 6 de la mañana y sin embargo es una excepción encontrarlos en el Teatro Romea disfrutando de un espectáculo, por ejemplo? Sabemos que no es casualidad. Vivimos en una ciudad hostil para quienes llevan la marca de la diferencia.

Y me vuelvo a preguntar, ¿cuántas detenciones por perfil étnico habrá en nuestra ciudad?