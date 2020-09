Crónica de un pleno

En la última reunión del Consejo Escolar de la Región de Murcia, CCOO fue la única organización que formuló enmiendas al texto presentado, como viene siendo habitual en los últimos plenos. En esta ocasión se trató sobre un documento fundamental por su alcance sobre la comunidad educativa: el proyecto de Dictamen a la Programación General de la Enseñanza de la Región de Murcia para el curso 2020-2021. Y una vez más, la Consejería de Educación y la mayor parte del Pleno del Consejo Escolar de la Región de Murcia refrendaron un posicionamiento ideológico que atenta contra la integridad de los derechos de las mujeres y el respeto a la diversidad sexual.

Durante el debate de las enmiendas la Consejería de Educación esgrimió argumentos con los que expresó un profundo menosprecio por el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, por la educación afectivo-sexual y por la prevención y sensibilización contra las violencias machistas.

"La igualdad de género significa igual visibilidad, empoderamiento, responsabilidad y participación tanto para las mujeres como para los hombres en cualquier ámbito de la vida pública o privada". Esto promulga la Administración Educativa en su más que caducado Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres que finalizó en diciembre de 2017. A petición de CCOO, la Consejería de Educación no tuvo inconveniente en incluir en su portal EDUCARM la guía de buenas prácticas para el uso inclusivo del lenguaje Sugerencias para evitar el sexismo en el lenguaje administrativo de Mercedes Bengoechea, editada por la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia. En esta guía su autora se manifiesta claramente en contra de la falsa neutralidad del lenguaje: "El uso del masculino como genérico en términos sexuados tiene efectos negativos y discriminatorios". Sin embargo, de forma sistemática, cada vez que CCOO formula una enmienda solicitando que sea revisado el uso del lenguaje en los documentos presentados, para que sea inclusivo y no sexista, la Consejería de Educación y la mayoría del Pleno del Consejo Escolar votan en contra. Esta última vez la petición fue sustituir expresiones como "los docentes son la pieza clave del sistema educativo", por alguna otra más inclusiva como "el profesorado".

Pero el menosprecio más reaccionario y patriarcal hacia las más de 18.000 profesoras de la Región de Murcia - el 69% del total del profesorado según los últimos datos del propio Consejo Escolar- se manifestó de nuevo con contundencia, con un voto mayoritario en contra. Misoginia, hipocresía y discriminación, son algunos de los términos con los cuales puede calificarse una postura ideológica que no respeta la equidad de género sino que trabaja por la infravaloración y la invisibilización de las mujeres. Para colmo resulta que además se manifestó en este Pleno un cierto cansancio debido a la reiteración con la que CCOO presenta enmiendas a favor del uso inclusivo del lenguaje. ¿Acaso no están cansadas las mujeres de cargar a sus espaldas siglos de invisibilización y de discriminación?. Desde CCOO no dejaremos de reivindicar el justo reconocimiento de las mujeres, de las profesoras y de todas las trabajadoras de la comunidad escolar y desde luego seguiremos insistiendo en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Igualdad y de la propia ley de igualdad regional, tantas veces vulneradas e incumplidas por parte de la Consejería de Educación. No son los únicos incumplimientos de la Administración Educativa, que también obvia compromisos fundamentales adquiridos en el Pacto Regional contra la Violencia de Género, documento que firmó a bombo y platillo unilateralmente con uno de sus actuales socios de gobierno en el año 2018.

La lucha contra las violencias machistas en el ámbito escolar es otra delicada cuestión que CCOO llevó al debate del Pleno del Consejo Escolar. Según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado, los delitos contra la libertad sexual y el incremento de la violencia machista entre jóvenes ha aumentado significativamente, habiendo cada vez más implicados menores de 14 años. Datos escalofriantes se desgranan en el informe: las violaciones cometidas por menores aumentan un 43%, en un 32,2% los procedimientos por abusos y agresiones sexuales, y también aumentan las solicitudes de medidas de protección de chicas menores. La escuela debe reaccionar y adecuar su oferta formativa y educativa atendiendo a las necesidades sociales. En consecuencia es fundamental la formación del profesorado, la implementación de la perspectiva de género, el fomento de la igualdad y la sensibilización y prevención contra las violencias machistas, como además así está especificado en el Pacto Regional contra la Violencia de Género en el cual se mandata a la Consejería de Educación a su expreso cumplimiento.

Combatir la violencia machista y erradicar las discriminaciones no puede ser menos importante que otros itinerarios preferentes de formación del profesorado como la competencia lingüística en la enseñanza de lenguas extranjeras, la competencia digital, la actualización científica y didáctica, o la organización y gestión de los centros educativos. Sin embargo, la Consejería de Educación y la mayoría del Pleno del Consejo Escolar votaron en contra de que la lucha contra las violencias machistas y por la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres constituyan un itinerario preferente de formación del profesorado. Los argumentos esgrimidos por algunos representantes de la Administración Educativa causan estupor: como por ejemplo que el fomento de la igualdad, la prevención y la sensibilización contra las violencias machistas son "una parcela más incluida en otras líneas generales", y su tratamiento como itinerario preferente en la formación del profesorado en estos tiempos de pandemia podría suponer para el alumnado una "dispersión". La Consejería de Educación manifestó que en la gestión de los centros no están "por la diversificación de otros temas" porque su estrategia es la concentración de contenidos…. Argumentos insostenibles y vergonzantes ante el incumplimiento de un derecho fundamental por el cual no solo se vulneran múltiples tratados y leyes internacionales y nacionales, sino que resultan un ataque frontal a la reivindicación de educar a nuestro alumnado en el respeto de los derechos de las personas, de educar en valores de equidad y justicia.

Ni que decir tiene que la exigencia por parte de CCOO del cumplimiento de la impartición de educación afectivo-sexual en las aulas de todos los niveles de la Enseñanza Obligatoria para prevenir las violencias machistas y la 'LGTBIFobia' en la sociedad, es objeto de rechazo permanente, enmienda tras enmienda. Incumplir también la Ley de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, es una de las concesiones a un socio de gobierno cuyos representantes no pueden "soportar la ideología de género" como alguna vez también se ha podido escuchar en el Pleno del Consejo Escolar de la Región de Murcia.

Podría parecer que lo relatado no puede corresponder a una escuela del siglo XXI, en plena revolución científico-tecnológica. Sin embargo, en relación a la promoción de derechos fundamentales, como el respeto hacia las personas independientemente de su sexo o de su orientación sexual y al desarrollo de políticas educativas no discriminatorias, parece que en nuestra región aún resuena el eco de aquella otra época pre-democrática.

Desde CCOO manifestamos que seguiremos trabajando con fuerza y resolución, no solo en el Consejo Escolar sino en todos los órganos institucionales en los que participamos, para mejorar la sociedad. Una escuela pública laica, feminista, inclusiva y de calidad es el modelo de Escuela por el que apuesta la Federación de Enseñanza de CCOO, y sabemos que lo lograremos. Estamos preparadas y preparados para vencer todas las resistencias y obstáculos que se nos presenten en el camino de las conquistas de las libertades y del respeto a todas las personas. CCOO agradece los votos de apoyo a sus enmiendas que ha recibido por parte de las Consejeras y los Consejeros progresistas del Consejo Escolar.