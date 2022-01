De excursión a Fitur

Siempre que hay una feria, de lo que sea y donde sea, es un éxito: grandes contratos, público entregado y un triunfo del Gobierno regional. Los números están ahí para desmentirlo, si vienen no es por su gestión, pero todos los años por estas mismas fechas el Gobierno regional acude a Fitur a vender la Región de Murcia, la Región con más horas de sol, donde mejor está la cerveza y peor el Mar Menor, antaño joya turística.

Acudir a Fitur a vender a los operadores internacionales lo bien que se vive en Murcia es una tarea loable porque es posible que aquí queramos mucho lo nuestro, pero el Gobierno regional con su cuarto de siglo en el poder ha conseguido que seamos un meme en todo el territorio nacional y va camino del internacional. El desastre del Mar Menor no solo afecta ya a las playas, veremos que pasa este verano, sino que empieza a tener efectos colaterales en el resto de la Región. Las cadenas de información internacionales siguen haciendo un seguimiento a lo que sucede en Murcia y a su desastre ecológico, mucho mejor que aquí algunas veces, todo hay que decirlo. La agricultura puntera de páginas y vídeos pagados en los periódicos de la Región no tiene efecto fuera de nuestras fronteras donde empezamos a ser conocidos como contaminadores que no respetan el medio ambiente, algo que nos pasará factura como no espabilemos.

El daño ya está hecho y las medidas para repararlo no se toman, el Partido Popular tiene miedo del agro y por éste hipoteca a una Región entera y, sobre todo, a la comarca de Cartagena en la que se niega a invertir no vaya a ser que se industrialice y de trabajo a los jóvenes. Será por eso que le quitaron el aeropuerto a San Javier para ponerlo en Murcia, en Corvera, donde no despega ni va a despegar nada. Mientras, Alicante recupera sus números y sigue creciendo a velocidad de rayo. Espérate que le pongan una conexión en Alta Velocidad en cercanías que verás que a Corvera no va a ir ni el tato. Es lo que tienen cuando la planificación de infraestructuras es la que es, un desastre. Menos mal que esta ahí al quite Joaquín Contreras y los de la plataforma para asegurar que se recupere la conexión por Albacete que asegure a Cartagena una salida a Madrid y que permita tanto la llegada de turistas como de mercancías haciendo competitivo el puerto de Cartagena. Si llega a ser por estos que nos gobiernan nos quedamos con una ZAL en Murcia sin conexión con el puerto.

El caso es que la alegría del Gobierno regional en Fitur me ha recordado los viajes de estudio de cuando éramos jóvenes, preparados por los profesores para aprender y que para nosotros era el momento de diversión: cantar canciones, ir de discotecas y poner caras interesadas en el museo de turno del que si podías te escaqueabas porque el bar te pillaba más cerca. Pues así me los imagino a los políticos de turno porque, vista la preparación del viaje, al final lo único que han hecho ha sido tomarse unos aperitivos en Madrid a costa del erario. Para ir a Fitur hay que tener un plan en turismo y, en Murcia, el Gobierno regional lleva años sin tenerlo. Pero esto es así con todo, falta planificación excepto para condenar al Mar Menor. En eso si son metódicos, no hacen nada excepto echarle la culpa a otro. Tiene su guasa.

Y entre tanto, me acuerdo de Tony Leblanc en 'Los tramposos', a sabiendas de que estos no son capaces ni de montar una agencia de viajes, y también veo a Paco Martínez Soria en 'El turismo es un gran invento' y pienso que no hemos mejorado nada. Eso sí, con las dos películas se te escapa una sonrisa, con estos ya ni eso.