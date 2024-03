Gente peligrosa

El pasado fin de semana llegaron pateras a Cala Reona y no es noticia. Los vecinos se manifestaban en ese momento para que el ayuntamiento de Cartagena arregle los emisarios. Hace dos años que no se pueden bañar. Es una metáfora cruda de lo que hay. Nuestros servidores públicos hablan mucho de inmigración en modo asustaviejas, pero la sociedad civil va por delante. Los vecinos de esta playa saben que aquellos hombres llegan con las manos en alto, una mochila vacía y el móvil para llamar al primo de Toulouse. Lo que necesitan es que la administración local resuelva su cotidiana y fecal papeleta.

Las pateras son una cosa y el Centro de Atención Temporal a Extranjeros otra, pero las dos vienen muy bien a ese equipo que gobierna alegremente nuestro dinero brazo en alto y al que a partir de ahora llamaremos PPOX que es palabra resumida, musicalmente cercana a la de emisario. Les viene muy bien, digo, porque a falta de iniciativas para la comunidad, no sólo la que le vota, azuzan el odio al diferente, el miedo al otro, distraen a la gente con propaganda envenenada que racionan con poco rigor. En estos días los verán, entregados y piadosos, de punta en blanco en la procesión.

Me tiene conmovida hasta los tuétanos la preocupación de la alcaldesa de Cartagena por el destino de cientos de subsaharianos del CATE de Tentegorra. Que iban a estar hasta marzo y ahora le dicen que julio, en resumidas cuentas (entiendo) que se debían haber ido ya. El bombardeo con este discurso racista es imparable. Hay declaraciones infames como las de su concejal de Hacienda, quien dice que ya tenemos bastantes con los que llegan a la costa, como si la humanidad tuviese un cupo.

Se apuntan todos a la cruzada contra el infiel. El peso pesado del único partido de Europa condenado como organización criminal, ex presidente de la Autoridad Portuaria, también está inquieto por el destino de esas almas y se me llenan los ojos de lágrimas ante tan gran compasión. No recuerda que mientras estaba en el cargo los inmigrantes pasaban horas eternas en terrenos del Puerto sin agua, sin aseos, a pleno sol. Entonces su destino, como ahora, les importaba un bledo. Lamento no tener opinión del vicepresidente del Gobierno Regional, porque no se le entiende lo que habla, pero tampoco hace falta. El manual bronco de primero de fascismo está muy claro en su lenguaje corporal, aunque no sea rubio y caucásico como los demás y bueno, podía cantar el Edelweiss si supiera hacer algo más que encestar balones y mirar desde su altura con más desprecio del que se permite a un señor que vive de nuestro dinero.

Los jóvenes del CATE se han integrado perfectamente en la rutina cartagenera. Hacen deporte, salen en grupo, tienen amigos locales, son gente educada aunque a los paranoicos de la seguridad les gustaría que fueran delincuentes y salieran en masa por la calle del Carmen a violar mujeres y hombres cristianos, enfermiza obsesión blanca esa del sexo salvaje con afroamericanos, mandigas, swahilis o wolofs. Queridos ultramontanos del fascio irredento, este llamamiento al racismo no funcionará, por mucho que os afanéis con la siembra. Los que alertan contra otro ser humano, el diferente y pobre (con el rico no son tan valientes) están entre nosotros, deciden, viven de lo público pero invierten en privado. Ellos son la verdadera gente peligrosa, nuestro problema real.

Propongo que a este equipo agitador del espíritu de los Cristales Rotos les apliquen el Método Ludovico, como a Alex DeLarge en La Naranja Mecánica. Por ejemplo con otra película, la monumental Io Capitano de Matteo Morrone, que debería ser obligatoria en los colegios, nominada al Óscar este año y que hicieran el viaje de Dakar a Sicilia a pie aunque fuera con sus carísimas deportivas. Que pasaran por los mismos estados que los protagonistas sin saltarse una etapa. Hambre, sed, dolor, miedo, agallas, generosidad, resistencia. Lo que no sé es si entenderían ese aprendizaje, o aceptarían la terapia como el jefe de los drugos, sólo para no ir a prisión. Cualquier parecido con la realidad es, desde luego, una inmaculada coincidencia.