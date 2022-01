No todo va a ser follar, un suponer, en Murcia

“No dejes que la verdad te estropee un buen reportaje”, decía Tony Curtis en el papel de periodista en la película 'La pícara solterona', no dejes que un mal titular te joda el artículo, digo yo. Los titulares tienen mucha enjundia. Y ya les advierto de antemano que cualquier parecido con la realidad en este artículo es pura ficción. Al azar escucho la canción 'No todo va a ser follar' de Javier Krahe, y con esa musiquilla pergeño estas líneas más sarcásticas, que libidinosas. Observo esa tendencia en boga en los titulares de ciertos artículos o noticias con mucha rimbombancia mientras navego por un mar de sobreabundancia de información, que a veces me deja como a un náufrago en una isla. En defensa propia, sin que sirva de precedente, tarareo la canción” “Y habrá también que llevar a arreglar el coche. /Y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca, /No todo va a ser follar, No todo va a ser follar, /Y habrá que cerrar el bar al morir la noche/Y habrá también que pagar, /No todo va a ser follar, /Lo de la hipoteca”.

En aquellos años en los que yo cerraba los bares conocí las canciones de Javier Krahe, y como antes me había prendado con las de Georges Brassens, muy raudo conecté con esas letras irónicas y divertidas. Cuando grabaron Joaquín Sabina, Javier Krahe y Alberto Pérez, su primer disco, 'La Mandrágora', allá por el año 1981, y actuaban en los sótanos de ese bar situado en la cava baja madrileña del que tomaron el nombre de ese disco, quien podía suponer que cosecharían ese prolongado éxito, ya cada cual, después por su camino. Por esas fechas actuaron en Murcia en una fiesta de los alumnos de Medicina y ya como mi divertía mucho escuchar un tema de ese disco, me acerqué a la parte trasera del escenario. Ciertamente estaba yo muy alegre y le dije a Javier Krahe que me dedicara esa canción: 'Villatripas'. Javier me miró muy impertérrito y creo que me dijo que sí, el caso es yo ya no sé si me la dedicó o en mi alegría que se prolongó perdí la concentración. Unos años después se lo comenté, en la barra del bar La Puerta Falsa y se rio mientras se tomaba un trago de whisky. En aquellos años también eso de follar sonaba fuerte y se decía hacer el amor. Mi amigo, el gran pintor Pepe Cacho dándole la vuelta al tema, al estilo Krahe, decía irónicamente que follar era de albañiles.

No sé cómo estará la cosa ahora, si se folla, o digamos se tienen más relaciones sociales que antes. Veo el barómetro de la empresa Control del año 2019, sobre los jóvenes de la Región de Murcia en los que el estudio sostiene que el 56% solo practican sexo una o menos de una vez a la semana. Y que no estaba muy contentos con la frecuencia que la veían insuficiente o excesivamente baja. El 86,7% confirma que le encantarían practicar sexo al menos una vez cada dos o tres días. En ese estudio a los murcianos se le sitúa en los duodécimos «mejor considerados» en la cama. No sé cómo estará este candente asunto ahora. Seguiremos informando, mientras el maestro Krahe va concluyendo con esa canción: “No todo va a ser follar, /Ya follé el año pasado/A la orillita del mar

Con una mujer sin par/Que después me dio de lado, /Lo recuerdo, algo tocado/Pero sin dramatizar,

No todo va a ser follar, /No todo va a ser follar”.