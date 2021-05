El Plan turístico del PP: Poco, tarde y mal

Cuando al PP se le acabaron las excusas, empezó a echarle la culpa a los demás. En realidad lo hizo siempre, pero en los últimos años ha sido una constante: el Gobierno de España, la crisis internacional… De los peores datos en turismo para la Región de Murcia han tenido la culpa desde la estacionalidad hasta el tiempo atmosférico. Jamás hubo ninguna responsabilidad en un gobierno manirroto que prometió un departamento exclusivo y centrado en la materia y no ha abordado ni uno solo de los retos que teníamos por delante. Y por supuesto tampoco reconocen su responsabilidad, ni una consejera que después de dos años quedó inédita en el sector, ni el de ahora, más interesado en lanzarse a la carrera de méritos en su partido que en ocupar su despacho en Cartagena.

El silencio, por no decir la desolación, es el ánimo que lo ocupa todo en la política de turismo del gobierno de los tránsfugas. Una cronología de inoperancia y despilfarro que roza los 26 años y que tira por tierra esa leyenda urbana que afirma, equivocadamente, que la derecha gestiona mejor todos los asuntos relacionados con el desarrollo económico.

No tenemos en nuestra Comunidad un Plan Estratégico para abordar los grandes retos pendientes. No se ha definido una oferta turística sostenible, ni hemos trabajado para establecer líneas de trabajo continuadas y eficaces que permitan superar la estacionalidad. Además, no hemos puesto los medios para la creación de más plazas hoteleras, y mucho menos se ha abordado el problema de la cualificación de los trabajadores del sector, ni mejorar la calidad de los puestos de trabajo, altamente precarizados y expuestos a todo tipo de irregularidades. En la digitalización del sector vamos los últimos.

Cuando después de 2019, ya caducado y sin evaluar el anterior Plan de Turismo, quedó patente con los datos en la mano que estamos a la cola como posible elección para que nos visiten turistas, el PP afirmó que no contaba con recursos para afrontar sus compromisos y cuando esos recursos han llegado se ven incapaces de gestionarlos de manera responsable.

Hasta la fecha, cuando usted esté leyendo estas líneas, y por efecto de la pandemia, el Gobierno de España ha transferido más de trescientos cincuenta millones de euros para apoyar a las empresas, trabajadores y autónomos en prestaciones y ayudas directas. Y son siete los meses que el sector del turismo y la hostelería lleva esperando a que el PP pague las ayudas que ha prometido. También esperamos aun que se publique la orden para poder distribuir y que lleguen a los bolsillos de las empresas y autónomos de la Región los 142 millones de euros que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto a disposición del Gobierno de la Región para ayudarles. 'Tarde, poco y mal' es el título de la película que se ha montado el PP y que nos quiere vender a todos como una épica denuncia de lo mal que trata España a la Región, como si nadie recordara los fatales siete años de Rajoy que fueron los mismos en los que tuvimos el Gobierno regional más callado del país y probablemente de la historia.

Mientras vemos cómo el resto de las comunidades autónomas hacen su trabajo y nos pasan por delante una vez más, aquí seguimos esperando a que el PP encuentre la siguiente excusa para no dar un palo al agua. Pereza máxima. En cambio, encontramos entusiasmo súbito para salir en una foto, ahí sí que no se los van a perder ustedes.

Estos días han tenido la posibilidad de ver cómo, con el dinero de todos, hemos tenido que pasar el bochorno de observar en la portada del stand de la Región de Murcia en FITUR el recibimiento como si fueran 'mesías' que la derecha le plantó a sus jefes de filas, al más puro estilo clientelar, marca de la casa. No vaya a ser que durante la elección del próximo candidato a la presidencia de la Región se encuentre un sustituto de última hora, precisamente, en la Consejería de Turismo.

Frente a la desidia del Gobierno regional, el trabajo y el compromiso de los socialistas. Para ello hemos presentado iniciativas para impulsar la falta de acción del Gobierno regional y desde el Gobierno de España seguimos comprometiendo inversiones para sacar al Mar Menor de una situación extrema y modernizar unas infraestructuras que son del siglo pasado.

Pónganse a trabajar y dejen la propaganda y el autobombo. El turismo de nuestra Región requiere un trabajo mucho más serio e intenso que lo que hemos visto estos días en FITUR. Demasiados retos pendientes durante muchos años para un gobierno que solo cree en la publicidad, los eslóganes y las fotos. El turismo es mucho más serio que todo eso. Nos jugamos demasiado para la Región.