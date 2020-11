¿Responsabilidad o tacticismo?

Ganar unas elecciones en esta Región después de 25 años no es un logro de una persona, es el logro de un conjunto de personas que forman el PSRM. Pero ni con esas es suficiente para ganar unas elecciones. Se ganan porque la ciudadanía quiere un cambio, porque las propuestas y el trabajo de un partido político convencen y las urnas son la máxima expresión de su decisión.

La política consiste, sobre todo, en escuchar, debatir, consensuar, comunicar, generar confianza, ilusionar y donde lo último, aunque sea fundamental, es ganar.

Cuando los esfuerzos de algunos grupos políticos se encaminan hacia la polarización y el populismo por mantenerse en el gobierno, en el poder, lo hacen sin pensar en el bien común y anteponiendo el desgaste sobre la responsabilidad de velar por el interés general. Los partidos de derechas de esta Región minimizan hasta la extenuación la política, reduciendo su definición única y exclusivamente al factor humano, y, cómo no, al Gobierno de España.

El PSRM no es así, ni Diego Conesa, ni los alcaldes y alcaldesas que fueron elegidos y que representan al PSOE en todos los municipios de la Región y ni las diputadas y diputados del grupo parlamentario socialista.

Toda la militancia socialista conformamos un partido responsable, un partido donde el bien común y su gobernanza es nuestra preocupación. Una situación tan crítica como esta pandemia nos exige en extremo a ser responsables, y ello supone colaborar con quien gobierne. La responsabilidad, la colaboración no es otra cosa que resolver los problemas cotidianos con el menor daño posible para la gente corriente que lo sufre, con enorme independencia de que estemos de acuerdo con lo que hace el Gobierno regional.

Mientras que el presidente regional permanentemente tira balones fuera mirando al gobierno de España e, incluso, a nuestros alcaldes y alcaldesas, éstas y éstos están 24 horas al frente del cañón atendiendo a sus vecinas y vecinos, aún cuando el gobierno regional no les proporcione ni ayuda financiera, ni apoyo moral. Estoy hablando de cómo los ayuntamientos están poniendo a disposición de la Consejería de Salud rastreadores, o espacios Covid en sus instalaciones, o están asumiendo los gastos derivados de las mayores necesidades de higiene en colegios y ambulatorios, o de las ayudas que hasta la fecha están recibiendo los más necesitados, pequeños comercios, bares , etc... Eso sí, cuando presentamos una moción en la Asamblea Regional para que el gobierno regional cree un fondo de ayudas no reembolsables a los ayuntamientos de la Región para atender todos estos gastos extraordinarios, tanto el partido Popular, como Ciudadanos, como Vox, se oponen. Lo mismo sucedió cuando se propuso crear una comisión de investigación para saber lo que está pasando con nuestras residencias de mayores. Decepcionante. Irresponsable. Gobernanza cruel y desleal para las instituciones y las personas.

Ante estos gestos de irresponsabilidad del gobierno regional, que son muchos, el PSRM tiene dos opciones, o bien hacer lo mismo que está haciendo el PP a nivel estatal no apoyando y bloqueando la gestión de la crisis sanitaria, o apoyar las propuestas del gobierno regional a pesar de que esto último implique la pérdida de votos.

Diego Conesa, como líder de nuestro partido, los alcaldes y alcaldesas socialistas, el grupo parlamentario y su militancia es consciente de que estamos en tiempos en el que lo que la gente necesita es tener gobernantes que le den seguridad, y por ello no nos dedicamos a la confrontación y a la polarización. La reflexión del partido en su conjunto que está detrás de todo ello es muy sencilla, si no somos un partido responsable, ¿cómo le vamos a pedir responsabilidad a la gente para salir de esta crisis? Tenemos la obligación moral de ser responsables.

Ante una situación crítica, como la que nos ocupa, el PSRM en su conjunto actúa con responsabilidad. Hacemos todo lo contrario a lo que hace el PP con el gobierno de España.

En este momento no tenemos la calculadora en la mano. No estamos jugando al tacticismo electoral como hace López Miras. Lo que estamos haciendo es tener una actitud responsable aportando lo que esté en nuestras manos; una actitud responsable al realizar una labor de control y de propuestas; una actitud propositiva para mejorar, y atender a la gente de la calle y resolver sus preocupaciones. Y ello lo hacemos aportando lo que está en nuestras manos.

La sociedad de la Región de Murcia está siendo objeto de esa reducción de los partidos de derechas, conocedores de la necesidad actual de respuestas por parte de la ciudadanía, utilizan la mentira para esa satisfacción inmediata, sin ningún pudor, es decir, utilizan el poder político para instaurar una realidad subjetiva alejada de la realidad objetiva. Y si esto era ya una tónica habitual en esta Región durante 25 años, ahora que este gobierno se mantiene con la ultraderecha de VOX, se les hace más necesario seguir agachados ante la ultraderecha que les resguarda bajo el paraguas de San Esteban.

También sabemos que cuando llegue el momento, quienes nos votaron en 2019 se volverán a movilizar y el resultado será mucho mejor que el que nos dan las encuestas de este barómetro de otoño, porque siempre ha sido así.

En cualquier caso, el resultado de las encuestas del CEMOP nos preocupan en la medida en la que son tendencias que hay que analizar, estudiar y de las que aprender para mejorar, pero realmente y en este concreto momento lo que nos ocupa, y en lo que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, es en salir de esta crisis y en atender

a las cosas que le preocupan a la gente de la calle, a los problemas cotidianos. A los ciudadanos de la Región que tienen que subir todos los días las persianas de sus pequeños comercios o que tienen que coger el autobús para ir y volver del trabajo diario o que ya no tienen coger el autobús porque han perdido su empleo.

¿Responsabilidad o tacticismo electoral? RESPONSABILIDAD