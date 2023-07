Contra las violencias machistas, fuerzas políticas progresistas

En los últimos 20 años han sido asesinadas 1.204 mujeres por violencia de género. Muchos otros miles de mujeres, incontables, han sufrido desde entonces violencias físicas, económicas o psicológicas, y otros tantos miles arrastran secuelas, a veces irreversibles.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer semestre de 2023 la Región de Murcia es la Comunidad autónoma con mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género (26,4 %) por cada 10.000 mujeres. Se han presentado en la región 2.044 denuncias por violencia de género, un 18,2% más que en el primer trimestre del pasado año con un total de un 96,2% de sentencias condenatorias. Se han registrado 1.620 casos de delitos por lesiones y malos tratos ejercidos en el ámbito de la actual o ex pareja o cónyuge. Se han adoptado en este primer semestre en comparación con el del año 2022, un 12% más de órdenes y medidas de protección para la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género, aumentando en un 37% el número de maltratadores enjuiciados, entre ellos, 3 menores de edad.

En 2017 se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que debía de tener un compromiso institucional fuerte y una financiación importante para la implantación de sus medidas. Ya desde los presupuestos de 2018, el Partido Popular, entonces en el Gobierno de España, fiel a su política de recortes cuando se trata de inversión en lo público, rebajó el presupuesto de 200 millones a 80. Gracias a la fuerza reivindicativa de colectivos y organizaciones feministas y a la gestión de un posterior Gobierno progresista, se consiguió finalmente dotarlo económicamente como se había acordado. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha blindado y reforzado para años venideros gracias a instancias de la coalición progresista del Gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos.

En la Región de Murcia el Gobierno del PP replicó un Pacto regional contra la Violencia de Género con cuatro años de vigencia que firmó solo con Ciudadanos el 25 de noviembre de 2018. Como era de esperar, la financiación autonómica fue insuficiente y la implementación de medidas regionales casi nula. Eso, sí, a fecha de hoy aún se desconoce el destino de millones de euros que se presupuestaron para acciones incumplidas como la coordinación docente de la promoción de Igualdad y la prevención de la violencia de género en todos los centros escolares de la Región, la adecuada dotación de recursos humanos y económicos para la red regional de atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género, o la nula implantación de una Unidad de Igualdad en cada Consejería. No ha habido ni una sola comparecencia institucional en la Asamblea Regional en los cuatro años del pacto (2018-2022) por parte de representantes del PP para la evaluación de su gestión. A cambio, sí muchos actos de propaganda mediática, para vender como cualquier producto comercial que el Pacto regional contra las violencias machistas se ha cumplido al 100%. Esto es falso, tan falso como las palabras del señor Feijóo cuando insiste en asegurar que con el PP siempre hubo revalorizaciones de las pensiones acordes con el IPC, y tan fácil de demostrar que no se trata de inexactitudes sino de mentiras.

Vox, el partido misógino, LGTBIfóbico y racista niega la violencia de género, intentado sumergirla y esconderla en el ámbito familiar, como si fuera una situación normalizada y ahí debiera permanecer intrafamiliarmente oculta y soportada en silencio. El PP de la Región de Murcia también se apunta en ocasiones a lo mismo, de hecho, ya propuso en 2018 un anteproyecto de ley de protección integral de la familia, tratando de ocultar la violencia de género como violencia en el ámbito del seno familiar. En esta Región, diferentes representantes de la Consejería de Educación llevan años obstaculizando de forma notoria y pública la prevención de la violencia de género en las aulas, iniciando además una campaña LGTBIfóbica que desembocó en la imposición de un veto parental que se mantiene de manera menos estridente, pero efectiva en los centros escolares. La Administración Educativa también mantiene paralizado y sin renovar su plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde 2017 por motivos ideológicos.

La lucha contra las violencias machistas y por la equidad entre mujeres y hombres no serán nunca obstáculos para que estas dos formaciones políticas de derechas pacten sus intereses partidistas, sin que entornos libres de machismo y mujeres libres resulten cuestiones de su interés. Muy al contrario, por exigencia de Vox, cuya misoginia es una seña de identidad, el acto institucional del 25 N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, se celebra desde 2019 en la puerta de la Asamblea Regional y no en su interior. Y para mostrar su desprecio absoluto hacia las víctimas de violencias machistas no están nunca presentes en el acto.

Son negacionistas y encubridores, que desprecian o minusvaloran el dolor y la angustia de las mujeres víctimas del salvajismo machista, y que, con una manifiesta falta de empatía por las mujeres, vulneran o ignoran deliberadamente la garantista normativa española y el no menos fundamental Convenio de Estambul o pacto europeo contra las violencias hacia las mujeres ratificado por España.

Así que conciudadanas de esta Región, para no dar cientos de pasos atrás, vayamos a votar el 23 de julio por que no nos falte ni una mujer más asesinada por violencia de género, ni más criaturas huérfanas después de presenciar el asesinato de su madre a manos de un homicida machista. Votar el 23 J es importante y más aún votar a formaciones políticas progresistas que han incluido en su agenda la lucha contra las violencias machistas. Aquellas que han mostrado su compromiso firme con el cumplimiento de medidas y financiación para luchar de forma efectiva por la igualdad entre mujeres y hombres. Las violencias machistas no se acaban solas y necesitan el compromiso de todas las mujeres y los hombres que creen en la equidad como derecho fundamental y en la justicia social. El compromiso se demuestra no apoyando derechas reaccionarias, incumplidoras, insolidarias y sexistas.