La voz de su amo

Hannah Arendt, en su magistral ensayo 'El Origen de Los Totalitarismos' diferencia a las tiranías de los Estados Totalitarios, en que estos se alejan totalmente de la legalidad, creando una ficticia apariencia de ella, creando un régimen jurídico que les mantenga en el poder. Arendt, señala igualmente, que el Totalitarismo, busca eliminar todas las restricciones al poder.

Y lo más temido por este degradante pensamiento político es la opinión crítica de la ciudadanía que la madura con información veraz y transparente.

El Consejo de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está sufriendo el acoso y derribo por parte de quien debe protegerlo, con una sola intención, ocultar el derecho de acceso a la información pública, de aquellos datos incómodos que puedan cuestionar la acción de gobierno de los máximos responsables de nuestra Región.

Es un hecho evidente que Julián Pérez Templado, presidente del Consejo de la Transparencia, presentó su renuncia al sr. López Miras en el mes de junio de los corrientes y hasta la fecha, aparentemente, no se ha dado por enterado, es decir, no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el cese oficial del citado Pérez Templado. En consecuencia, por cuanto antecede, éste último continúa siendo el presidente en funciones del Consejo.

Cuando se produzca la publicación oficial de la renuncia entrará en funcionamiento el mecanismo de sustitución del presidente del Consejo en la Asamblea Regional y, de forma temporal, también se pondría en marcha el procedimiento oportuno para que coyunturalmente alguien asuma la presidencia de dicha institución. Pero no antes. No queramos poner los bueyes detrás del carro.

Le ha faltado tiempo a la sra. Juana Pérez Martínez para postularse como sucesora en base a su antigüedad en el consejo. Señalemos que fue nombrada vocal por un periodo de cuatro años el 22 de julio de 2015 (BORM Número 173 Miércoles, 29 de julio de 2015), expirando su mandato el 22 de julio de 2019. Cesando en dicho cargo al final de dicho periodo. Seis meses después el CES la propone de nuevo como vocal del Consejo en representación de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia, y el 25 febrero de 2020 (BORM Número 46 martes 25 de febrero de 2020), se publica su nuevo nombramiento como vocal del Consejo por otros cuatro años más.

Por otro lado, salvo error u omisión no nos consta que, en representación de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia, como vocal haya presentado ni una sola iniciativa, tan solo solicitar que se remuneren con dietas las asistencias a los plenos del Consejo de la Transparencia.

Tampoco podemos olvidar que la citada sra. Pérez Martínez votó en contra de dar a conocer los nombres de las personas vacunadas del COVID-19 fuera de orden, en aquellos terribles momentos en los que estar inoculados o no podría significar vivir o morir.

Pero todo el proceso está paralizado, como indicamos más arriba, porque el mecanismo de sustitución no se puede poner en marcha en tanto en cuanto no sea oficial el cese del señor Pérez, potestad del sr. López Miras. La razón, no la conocemos. Sí sabemos que no cuenta con la mayoría necesaria para ello en el Parlamento Regional.

Probablemente sea este el pequeño detalle el que le ha llevado a realizar un asalto visceral, conspirando contra el Consejo de la Transparencia desde dentro.

Es la ciudadanía quien tiene derecho a exigir transparencia en la gestión pública, y en particular de los recursos que aportamos entre todos, es decir, lo que se hace con nuestro dinero. Ha llegado el momento de saber qué modelo de sociedad deseamos para nosotros y los que llegarán después. Aunque solo sea por una cuestión de higiene democrática debemos considerar que el agua estancada se pudre (más después de casi tres décadas) y sería necesario abrir el 'tablacho' para que corra limpia y clara. En último extremo, por una cuestión estética y de buen gusto, es como si lleváramos el mismo traje o vestido en veintisiete bodas, resultaría patético.

Hay que parar este golpe y evitar que se cercene la libertad de nuestro Consejo de la Transparencia….y es responsabilidad de todos.