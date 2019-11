Murcia, la guarida del lobo

Cuando Vox comenzó a rozar el cielo con la yema de los dedos -ocurrió en diciembre de 2018, en Andalucía, obteniendo 12 escaños en sus autonómicas-, jugué a ser pitoniso y escribí en Twitter que nos preparáramos en la Región de Murcia para lo que se nos podía venir encima. Los votantes murcianos no decepcionaron mi predicción obteniendo Vox más de 143.000 votos en las elecciones generales del 28 de abril de este año y dos diputados en el Congreso. Seis meses después, el partido de Abascal ha dado el salto definitivo para alcanzar la ‘pole position’ en la comunidad murciana: casi 200.000 sufragios, tres diputados y el único senador de esa formación en la Cámara Alta.

Es evidente que muchas de esas papeletas proceden de Ciudadanos, un partido que ha perdido entre unas y otras elecciones la friolera de casi 98.000 votos en esta Región. Conviene no obviar que el PP tan solo ha ganado 9.000 entre ambas consultas, siendo estas las terceras elecciones consecutivas que pierde en el que fuera su feudo tradicional desde 1995. Estos datos dicen mucho del verdadero calado electoral de un supuesto sector de votantes de centro, liberales y progresistas. Nada más lejos de la realidad. El votante con ese pedigrí nunca desviaría su opción hacia ese extremo del tablero político. En todo caso, lo haría hacia el PP, el PSOE o la abstención, que ha sido del 30%. Los socialistas, por su parte, han perdido unos 14.000 votos en la Región.

Es diáfano y palmario que Vox ha ganado más de 56.000 votos entre abril y noviembre en la comunidad murciana. Ha sido la fuerza más votada en Cartagena y Molina de Segura, dos de las cuatro principales ciudades, y segunda en Murcia y Lorca. En la capital, apenas lo separan del PP unos 400 sufragios. Y en la Ciudad del Sol, un centenar del PSOE. En zonas con fuerte implantación de población inmigrante, caso de Torre Pacheco, Mazarrón, Fuente Álamo o Totana, han arrasado sin paliativos. También en la Vega Media, caso de la mencionada ‘capital de la conserva’ y en Las Torres de Cotillas o Alguazas. En Alcantarilla, Alhama, Cieza y Abarán, pero también en el litoral, caso de San Javier o San Pedro del PInatar, ese partido ha sido el claro ganador de estos comicios, con lo que se barrunta que el futuro del Mar Menor estará garantizado con una formación que discrepa abiertamente de las tesis que abogan por el cambio climático, al tiempo que preside la comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Regional. Vox ha sido el más votado en 16 de los municipios murcianos, cuando en abril solo ganó en uno; el PSOE, en 15 y el PP, en 14.

El subidón de Vox, hasta convertirse en una fuerza hegemónica en esta Región, tiene varios padres. Fundamentalmente, aquellos que no han dudado en aprovechar sus apoyos para mantenerse en los gobiernos, haciendo oídos sordos a cómo se actúa con este tipo de partidos en buena parte de la Europa comunitaria. Pero también esa izquierda que ha jugado con fuego, intentando explotar entre el electorado el miedo a que venía la ultraderecha, prestando incluso altavoces con la intención última de debilitar con ello a su adversario conservador. Y luego está Ciudadanos con el costalazo que se ha dado, que ha sido de órdago, llevándose por delante a su líder, Albert Rivera. No había más que contemplar las caras de funeral de tercera que sus dirigentes regionales ofrecían la noche electoral en su sede de Centrofama. Comienza el baile. Hay quien esbozaba una cierta autocrítica complaciente demandando el regreso a los orígenes o quien prefirió poner tierra de por medio para no tener que tragarse los sapos derivados del batacazo del 10-N. Quién les iba a decir que, tras ese fatídico día, el senador autonómico Miguel Sánchez iba a ser el único representante que les quedara a los naranjas en el Parlamento español.

Lo cierto es que Murcia vuelve a ser noticia al convertirse en la primera comunidad autónoma española donde Vox es el partido más votado, con casi un 28% de los sufragios. Habrá quien no quiera ver en esto un peligro e incluso quien nos diga que ve en ello un resultado respetable porque es consecuencia del juego democrático. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es como lo del cuento del pastorcillo trapalón frente al lobo amenazante. Cuando llegó, nadie lo creyó. Mientras tanto, ya vamos conociendo dónde puede estar su guarida.