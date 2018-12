De aquellos a estos

Políticos en la época de la Transición

Cuando este 6 de diciembre la Constitución española cumpla 40 años, llevo a cabo un esfuerzo de memoria para recordar apenas una docena de políticos murcianos que sobresalieran desde la Transición. Elaboro una lista y la consulto con dos veteranos colegas del oficio. Ambos coinciden en estar de acuerdo con los nominados, en líneas generales, si bien me apuntan algún otro nombre más, incluidas varias mujeres.

Tras los consabidos Suárez, Felipe, Fraga, Carrillo o Tarradellas en el concierto nacional, como resultado del ejercicio, aparecen los alcaldes socialistas de Murcia, José María Aroca y José Méndez; los dirigentes centristas Antonio Pérez Crespo, Joaquín Garrigues Walker, Federico Gallo y Joaquín Esteban Mompeán; el aliancista Juan Ramón Calero, junto a Agustín Sánchez Trigueros, malogrado líder del PCE murciano, o Juan Manuel Eguiagaray, quien aún no siendo murciano de nacimiento, fue delegado gubernativo y luego diputado hasta en dos legislaturas.

Mujeres destacadas fueron la ucedista Josefina Alcayna, la socialista Mari Carmen Lorente o la comunista Elvira Ramos, por citar un trío de variado espectro ideológico, a las que habría que añadir a la también socialista María Antonia Martínez, en la condición de ser la primera mujer que presidió una comunidad autónoma -sería en 1993-, aunque seguro que me dejaré en el tintero a otras, muy válidas -y también a otros-, si bien quedará a gusto del lector que, libremente, pueda elegir a su antojo.

Repasando aquel listado, y el nivel de esos políticos, reparo en lo que hoy se muestra ante nosotros a diestra y siniestra. Y concluyo que, ni por asomo, lo que aportaron aquellos hombres y mujeres se asemeja a lo que ofrecen muchos de los contemporáneos. Hubo un hecho fundamental en toda esa gente que colaboró en edificar un futuro para este país: les guiaba un elevado sentido de la responsabilidad y la trascendencia. No digo con esto que los que hoy gobiernan aquí y allá sean un hatajo de irresponsables sino, más bien, a lo que me refiero es a que da la impresión de que no les guía esa máxima de sentirse ‘constructores’ de algo que, resueltamente, permita vivir mejor a las futuras generaciones.

Creo que el nivel no es comparable, en general, en España y en la Región. Lo de ahora es de un discreto que abruma, algo que el trato diario con la clase política evidencia, máxime si has vivido por edad otras etapas de la vida política y tenido la oportunidad de convivir con personas ubicadas a años luz de muchas de las que hoy ocupan, y en algunos casos perpetran, puestos de responsabilidad, tanto en las distintas administraciones como en los partidos políticos.

Y no, no es aquello de que cualquier tiempo pasado fuera mejor, que para nostalgia ya están los boleros de Los Panchos. Con inminentes elecciones en el horizonte, es sencillamente que no hay derecho a que determinadas decisiones, que puedan ser trascendentes para el presente y futuro, estén en manos de ciertos personajes con escaso fuste y bagaje, los mismos que, de no haber recalado en el mundo de la política, es muy probable que nunca hubieran llegado, ni tan siquiera, a ser elegidos para regir los destinos de su propia comunidad de vecinos.