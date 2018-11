¿Nos ayudas a encontrar a Thor?

Reconozco que no puedo evitarlo: cada vez que veo un cartel en una farola o póster con una foto de un animal extraviado y el contacto de una familia pidiendo ayuda para encontrarlo, no puedo evitar coger el teléfono y llamar.

En el caso de que lo hayan encontrado les doy la enhorabuena. Pero si me dicen que su animal no ha aparecido les doy muchos ánimos y les asesoro por defecto profesional con estos diez pasos a seguir

1. Si el animal tiene microchip, da el aviso a tu veterinario de cabecera o a cualquier otro veterinario. Si ocurre de noche o en un festivo, avisa al veterinario que esté de guardia. Sólo tienes que darle el número de microchip de tu animal (está en la cartilla o pasaporte veterinario) y éste pondrá la alerta en la base de dato. Así, si alguien recoge a tu animal y lo lleva a un veterinario, aparecerá en la base de datos y no serás denunciado por presuntamente haber dejado el perro suelto o por haberlo abandonado. También puedes intentar entrar tú directamente en la base de datos del microchip de tu animal y poner tú mismo el aviso. Si no sabes cómo hacerlo, preguntáselo a un veterinario.

2. Contacta con la policía local de la zona para poner la denuncia por extravío de tu animal y deja como mínimo dos teléfonos de contacto por si aparece para que te avisen y puedas recogerlo cuanto antes.

3. Solicita a la policía local el teléfono y la dirección de contacto de la protectora, empresa o perrera que realice el servicio de recogida de animales abandonados y/o extravíados. Contacta con ellos, visítalos y aségurate de que tu animal no esté allí. No hagas sólo una llamada, ve al sitio y verifica tú mismo que no esté allí porque a veces puede haber confusiones.

4. Localiza a las protectoras de animales de la zona y difunde los datos de tu animal por si lo hubiesen recogido o por si saben algo de él en cualquier momento. Deja al menos dos teléfonos de contacto para que te puedan localizar si tuvieran noticias de él.

5. Investiga y contacta con los veterinarios de la zona donde se extravió tu animal y déjale dos teléfonos de contacto.

6. Difunde a tu animal en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y deja dos teléfonos de contacto.

7. Contacta con periódicos y radios locales para que lo difundan y deja dos teléfonos de contacto.

8. Localiza al servicio de limpieza de la zona, barrenderos, carreteras, entre otros, y pregunta si han visto algún animal parecido al tuyo vivo o fallecido porque, lamentablemente, cuando aparecen animales atropellados suelen tirarlos a la basura. Algo que parece incomprensible, pero es real como la vida misma. Normalmente los barrenderos o las personas de mantenimiento de carreteras no pasan el lector de microchip al encontrar cadáveres de los gatos, por ejemplo, porque la inmensa mayoría no lo tienen.

9. Localiza a las empresas de incineración de cadáveres de animales de compañía por si por un causal les suena haber incinerado el cuerpo de tu animal. Esta noticia no sería agradable, pero, al menos, pondría fin a la angustia de la familia que esté buscando a su animal perdido sin tener noticias sobre si está vivo o muerto.

10. Contacta con asociaciones de personas extranjeras de la zona donde se haya extravíado. A veces las personas extranjeras residentes forman sus propias colonias y viven algo aislados, por lo que puede que el animal extraviado haya sido recogido y esté bajo los cuidados de una persona extranjera amante de los animales y que ésta, por desconocimiento, no haya llevado al animal al veterinario y/o a la policía. Sencillamente ha podido pensar que estaba abandonado y se lo ha quedado para cuidarlo o buscarle una familia que lo adopte o, incluso, puede que lo haya enviado a otro país en adopción.

Thor, perro perdido el pasado 13 de agosto en Cartagena

A veces hay animales que no se localizan fácilmente, como es el caso de Thor: un perro precioso de seis años, de raza collie, tricolor que se extravió y su familia había cometido el pequeño gran error de no ponerle el microchip. Es posible entonces que el perro esté bajo los cuidados de alguna buena persona que lo haya rescatado de la calle. Pero mientras tanto, su familia sigue buscándole.

Thor desapareció el lunes 13 de agosto en la zona rural de Los Salazares-La Palma en Cartagena. Thor no está esterilizado, por lo que es posible que se fuera detrás del rastro de alguna perrita en celo. Es un perro muy asustadizo, tiene la vacuna de la rabia al día y es muy noble. Tiene la nariz rosa y muchísimo pelo de color blanco en la parte inferior del cuello y al final de la cola.

Ahora mismo tengo mucha esperanza de que Thor aparezca pronto, se reúna con su familia, le pongan el microchip y lo esterilicen para que no se vuelva a separar nunca.

Si sabes algo de Thor, por favor, contacta con su familia a través de los siguientes números de teléfono: 620 42 31 61/ 637 84 76 06

Y si tienes a Thor o lo has dado en adopción a otra persona o tienes dudas legales sobre qué hacer si sabes quién lo tiene, no te preocupes: buscaremos una solución ética y legal para Thor, su familia, para ti o para quién lo tenga, todo desde el más estricto secreto profesional. Para ello puedes contactarme en https://www.deanimals.com/