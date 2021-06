Errores frecuentes en los contratos de adopción de animales

En este post te voy a contar los errores frecuentes que he observado que se producen por parte de las protectoras de animales cuando realizan los contratos de adopción de animales:

1. Datos incompletos de contacto del adoptante:

La mayoría de contratos de adopción de animales no dejan constancia de más de un número de teléfono del adoptante. Me explico: un adoptante puede tener un solo número de teléfono, pero también puede darse el caso de que tenga más de uno o de que viva con algún familiar. Este dato es importante, por si cambia de número de teléfono y se le olvida comunicarlo a la protectora.

Por eso, es conveniente pedirle como mínimo dos números de contactos y también dos correos electrónicos, por el mismo motivo. Además, puede ser útil que deje constancia de la red social que más suele utilizar, Facebook, Instagram... así como si usa WhatsApp y/o Telegram.

Estos datos son muy sencillos de obtener y en la práctica la mayoría de las protectoras se comunican frecuentemente con los adoptantes de sus animales a través de estas vías y además son comunicaciones que -tanto en abierto como en privado- pueden aportarse a efectos probatorios en una demanda judicial y en un acto de juicio, en caso de tener que litigar por incumplimiento contractual del adoptante.

2. Ausencia de microchip:

El número de microchip del animal adoptado suele ser por excelencia uno de los errores más comunes en muchos contratos de adopción. Lo malo de no dejar constancia del número de microchip en el documento es que el animal realmente se va adoptado sin identificar y queda a expensas de que el adoptante después lo lleve al veterinario o no para identificarlo. Si no lo identifica y se pierde, extravía o lo roban o hurtan sin microchip, será más complicado localizar el animal.

3. No incluir una o varias fotografías del animal:

Otro de los errores más comunes es el hecho de que no se incluyan fotografías del animal en adopción. Sinceramente creo que las fotografías son muy importantes, porque dignifican al animal

4. Ponerle "precio" al animal:

Ojo con el tema de incluir en el contrato de adopción un precio bajo el concepto de DONATIVO. Es importante para evitar la confusión del contrato de adopción de animales con uno de compra venta.

5. Obligaciones de la protectora:

Por mi experiencia de casi 15 años como abogada, y aunque actualmente no ejerzo y solo me dedico a la formación en derecho animal, aconsejo dejar constancia en este tipo de contrato de la BUENA FE de la protectora que da en adopción un animal; por ello, aconsejo incluir una cláusula donde se especifique lo siguiente:

La protectora se compromete a entregar al animal en adopción, al adoptante, el día x, a la hora x, en el sitio x

La protectora se compromete a colaborar con el adoptante a la hora de resolverle cualquier duda sobre el cuidado del animal, en caso de extravío, u otras circunstancias (raramente se recoge en este tipo de contratos)

6. Calificación jurídica, régimen jurídico del contrato + jurisprudencia:

La calificación jurídica del contrato de adopción de animales es algo que no se contempla, al menos que yo haya visto o leído hasta ahora, en ningún contrato de adopción de animales. Por ello, es muy importante reflejar en todo contrato de adopción de animales lo siguiente:

La calificación jurídica de este tipo de contrato

El régimen jurídico que le es aplicable

Y también la jurisprudencia que hay al respecto sobre esta materia tan específica y compleja; tal y como se analiza en este artículo

7. Cláusulas penales:

Las cláusulas penales no siempre aparecen; de hecho la gran mayoría de los contratos realizados por otras personas que he visto y analizado durante más de 15 años no los contemplan. Estas cláusulas permiten pedir una indemnización económica al mal adoptante si incumple el contrato.

Todo contrato de adopción debería contemplar estas cláusulas porque son muy importantes para poder proteger al máximo al animal dado en adopción.

En el taller sobre contratos de adopción de animales que realizamos en el Instituto de Protección Animal (IPA) analizamos todos esto con más profundidad, pero con esta información seguro que ya puedes empezar a reforzar el contendido del contrato de adopción de tu asociación si te dedicas a la protección y rescate de animales.

Y como siempre digo a tod@s l@s lectores de este blog: "Muchas gracias por ocuparte y/o preocuparte" por los animales y por poner tu granito de arena para que tengan una mayor protección legal.

Sin lugar a dudas, un buen contrato de adopción para un animal rescatado de un caso de abandono o de maltrato es una buena herramienta jurídica, que ojalá nunca tenga que ser utilizada porque eso será señal de que el animal adoptado está bien. Pero si por desgracia hubiera que acudir a un juzgado y utilizar dicho contrato, que sea lo más blindado posible para proteger al máximo a la protectora y sobre todo al animal que sea protagonista de ese contrato.