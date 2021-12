Cuando el rescate de un animal en la autovía termina en denuncia

En este post os voy a contar otro caso real, en el que pongo en evidencia la falta de protocolos que existe a día de hoy tanto por parte de las autoridades competentes como por parte de las administraciones titulares de autovías, así como de las empresas que se ocupan del mantenimiento y limpieza de estas.

En particular, te voy a narrar el caso de una chica que estando circulando por una autovía de Murcia se encontró a un perro grande de raza mastín asustado y cruzándose en la carretera entre los coches. Como podrás ver, en la mayoría de casos reales que te comento, las grandes defensoras de los animales son generalmente mujeres. A veces también hay hombres, pero como digo la gran mayoría somos mujeres.

En esta ocasión, la chica de la que te hablo detuvo su coche como pudo en el arcén, lo llamó y el perro asustado se detuvo junto a su vehículo, estaba el animal exhausto. El siguiente paso que dio esta chica fue avisar al 112 para que viniera alguien a recoger el perro.

Servicio de mantenimiento de carreteras ¿Protocolo para animales?

Su sorpresa fue cuando llegaron unos chicos de mantenimiento de carreteras y estos le dijeron que ellos no tenían ningún protocolo al respecto, y que no podían hacerse cargo del perro. Años después tuve una reunión con un importante cargo de este gremio en la que me comentaba que las empresas que llevan el mantenimiento de carreteras acceden a dicho trabajo mediante un contrato sometido a la licitación y que en los pliegos de dichas licitaciones siempre se olvidaba el tema de los animales domésticos, principalmente perros, que deambulaban vivos o heridos, sí como los cadáveres de estos cuando fallecían ¡Increíble que en pleno 2021 tengamos esta carencia de protocolos en carreteras y autovías cuya titularidad no es municipal!

Continúo con el caso que estaba comentando. La chica, que estaba en avanzado estado de embarazo, no daba crédito pero como colaboraba activamente con una protectora, no se lo pensó y le pidió a los chicos que le subieran el perro al coche. En cuanto la chica llegó a casa, avisó a sus amigos y amigas que tienen protectoras de animales, pero todos estaban con los refugios desbordados y con las casas también sin espacio para un invitado peludo más.

Difusión del mastin en redes sociales

Así que la chica lo difundió en sus redes sociales. En ningún momento presentó ningún escrito dirigido al ayuntamiento del lugar donde se encontró al animal, para acreditar su buena fe, porque no se imaginaba lo que iba a suceder. Al día siguiente, una persona que vio la foto del perro en internet le dijo que era suyo, que tenía ese y otro perro y que los dos se le escapaban de casa con frecuencia. Y que el otro falleció atropellado en la autovía.

La chica se puso a discutir con él y le dijo que era un mal propietario y que el perro no se lo iba a devolver. Le puso el microchip a nombre de una protectora con la que colaboraba y a partir de este momento, la cosa se puso muy fea para la chica que rescató al perrito de raza mastín. Y el propietario del perro denunció a la chica por delito de apropiación indebida, ante la negativa de esta de devolverle a su perro.

Denunciada por no devolver el mastín al propietario irresponsable

Un agente de la autoridad la llamó después para decirle que devolviera el perro porque en caso contrario, la denuncia acabaría en el juzgado por la vía penal. La chica se asustó y por ello me contactó, recuerdo que por aquella época ya no estaba trabajando como abogada, por lo que la derivé a una abogada especializada en derecho animal que colabora con DeAnimals.

La chica -siguiendo instrucciones de su abogada- interrumpió cualquier tipo de comunicación con la persona propietaria del animal. Pero poco después observó cómo había alguien cerca de su casa expiándola, así que asustada decidió llevar al perro a una residencia canina, ya que tenía miedo de que la agredieran a ella cuando saliera a pasear al perro o de que se lo quitasen en la calle. La persona que la espiaba, era alguien amigo del propietario. Poco después cometió el error de decirle al dueño que el perro estaba en una residencia canina y le dio hasta el nombre y la dirección.

El propietario cometió un delito de ejercicio arbitrario de su propio derecho

El propietario se presentó en la residencia canina con varios amigos y engañaron al gerente para llevarse al animal en un descuido de éste. La chica, por su parte, asustada siguió a partir de ese momento todos los consejos de su abogada.

La denuncia por delito de apropiación indebida contra la chica no continuó adelante, porque su abogada medió con el abogado del propietario, comentándole que en el caso de seguir adelante con la denuncia la chica se defendería denunciado al propietario del mastín por delito de ejercicio arbitrario de su propio derecho y por una serie de infracciones administrativas de la ley autonómica de protección animal y su respectiva ordenanza municipal.

En esta mediación entre ambos letrados, se acordó que el propietario del perro pondría todas las medidas necesarias para evitar que el animal se escapase, así como que pondría el microchip a su nombre.

Consejo

Para protegerse bien, cuando una persona se encuentra un animal es importante dejar constancia de la buena fe de la persona que se lo ha encontrado. Por ello, recomiendo que en estos casos se presente un escrito sencillo ante el ayuntamiento del sitio donde apareció el animal. Si quieres profundizar más sobre cómo actuar legalmente al encontrarte un animal abandonado mira el programa del curso que se imparte en el IPA, Instituto de Protección Animal.