El PSOE critica el gasto en flores del Ayuntamiento: "Responde a un modelo de municipio que no mira por los vecinos"

El Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado criticando el gasto de flores del Ayuntamiento de Murcia. Los socialistas han señalado que no están en contra de invertir en flores ni de "engalanar" el municipio para determinados eventos, pero sí considera que no es lo "prioritario". "En Murcia hay tanto por hacer, tantas necesidades que cubrir, necesidades que demandan los mismos vecinos y vecinas y que están relacionadas con la educación, la juventud, el empleo… que las flores están en el último lugar de la lista", declara el portavoz, José Antonio Serrano, quien aclara que "este es el modelo del PP, y también de sus socios de Gobierno, basado en la imagen, no es el nuestro".

Para el PSOE, "un municipio que tiene barrios degradados como Barriomar o La Paz y pedanías con una necesidad apremiante de servicios, invertir en imagen es una perversión", y añade que "hemos calculado que a final de año vamos a alcanzar la nada desdeñable cifra de 500.000 euros en flores, por lo que se ha gastado en el primer semestre, por los 240.000 de la campaña de Navidad y lo que aún no sabemos de la Feria de Septiembre".

Para Serrano, este medio millón de euros "puede ser poco para el PP y Cs, pero si lo comparamos con lo consignado para reparar un centenar de colegios públicos (560.000 euros), la mayoría sin sistemas eléctricos actualizados para instalar pizarras digitales o aire acondicionado, es excesivo. Otro ejemplo son las inversiones en empleo, una de las principales preocupaciones de la población, que suman 454.000 euros".

En el mismo sentido, el portavoz socialista ha indicado que Murcia tiene "casi 80 centros de mayores que se construyeron hace más de 30 años y para mantenerlos en condiciones hay previstos 430.000 euros, menos que para flores, y si miramos la partida para cooperación al desarrollo asciende a 300.000 euros".

José Antonio Serrano ha manifestado que "si en Murcia tuviéramos centros educativos en las mejores condiciones, políticas de empleo efectivas y acceso a vivienda social y para jóvenes, las flores nos parecerían bien".