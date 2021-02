Podemos advierte a Ballesta de que su gobierno "camina sobre la cuerda floja"

El portavoz municipal de Podemos en el ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha lamentado este jueves la "falta de responsabilidad y de democracia" del Gobierno local, que actúa "de espaldas" a la corporación y "caminando sobre la cuerda floja" por el proceso de vacunación.

En un comunicado, Ruiz Maciá ha alertado sobre la "grave crisis institucional" que atraviesa el municipio a raíz de las “intolerables corruptelas" en la aplicación de las vacunas por parte de los servicios municipales, encargados de suministrar vacunas, entre otros, al Hogar de Betania, donde se administró la dosis al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El edil de Podemos ha recordado que el pleno celebrado hace dos semanas decidió por mayoría el cese del concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, y la puesta en marcha de una comisión que aclarara las irregularidades del proceso.

Sin embargo, Ruiz Maciá ha denunciado que el Gobierno local ha respondido a esta decisión de la corporación con el "silencio", lo que considera "intolerable" porque el proceso de vacunación se ha convertido en un problema que "se agrava cada día que pasa" al conocer nuevos datos con "todo tipo de tropelías".

Tras conminar al alcalde, José Ballesta, a que no permanezca "de brazos cruzados ni un día más" cuando la población está "muy preocupada" ante las noticias que cada día se suceden en torno a las vacunas, por lo que ha exigido el "cese inmediato" de Coello.

"Los datos no cuadran o se van cambiando de manera torticera para que cuadren, y no pasa nada, el obispo se hace pasar por capellán para que le vacunen, y no pasa nada, se vacuna antes a funcionarios de oficina que a personal sanitario de primera línea, y no pasa nada, pretenden saldar la crisis con una declaración responsable que no demuestra nada, y no pasa nada", ha concluido el dirigente de Podemos.