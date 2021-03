La candidata de Ciudadanos en la moción de censura contacta con los diputados díscolos de Vox en Murcia

"Si a nosotros se nos pone un documento serio y formal encima de la mesa, nuestra obligación es leerlo y valorarlo, independientemente de quién lo presente" ha señalado a este medio Juan José Liarte, diputado de Vox en la Asamblea Regional y uno de los tres díscolos expulsados de la formación. Liarte ha confirmado que recibió una llamada por parte de Ana Martínez Vidal, coordinadora de Ciudadanos, para abordar un posible pacto que salve la moción de censura presentada con PSOE. Con sus tres escaños recuperarían los apoyos necesarios, después de que otros tres diputados de Cs hicieran transfuguismo y anunciaran que no iban a apoyar la moción.

El PP tumba la moción de censura en Murcia metiendo en el Gobierno a tres tránsfugas de Ciudadanos

Vidal ha señalado al diputado de Vox que, aunque ideológicamente no eran su mejor opción, tenían que ponerse "de parte de la honradez". "Si nos envían un documento mi único compromiso es que lo voy estudiar" ha asegurado el diputado. Una propuesta que Liarte cree que debería contener el veto parental. "Incluso si no lo incluyen me comprometo a valorarlo con los compañeros".

El diputado de Vox difundió un vídeo apoyando el transfugismo de los tres de Ciudadanos al poco tiempo de que lo medios se hicieran eco de la noticia. "En la vida de una sociedad, de una nación, hay momentos cruciales en los que al final todo depende de la hornadez y la valentía de unos pocos hombres y mujeres honrados".

Liarte ha calificado la maniobra política de "triunfo de los seres humanos y de las personas honradas", y ha señalado que lo que ha pasado en Murcia es un "tesoro". El díscolo ha asegurado que es "importante que todos los españoles entiendan que aún quedan personas honradas en la política".