Ciudadanos responsabiliza al Gobierno regional de la próxima anoxia en el Mar Menor por “dejación de funciones”

Ciudadanos ha acusado este miércoles al Gobierno regional de ser el responsable de la próxima anoxia en el Mar Menor por hacer “dejación de funciones” durante hace años. La formación liberal recuerda que el 80% de las competencias en relación a la laguna salada las tiene el ejecutivo autonómico y que a pesar de eso “buscan excusas continuamente para no actuar”.

“Este Gobierno regional es el responsable de la próxima anoxia en el Mar Menor, que lamentablemente parece inminente, por su dejación de funciones durante años. Esta misma mañana hemos visto que empiezan a aparecer peces muertos, en concreto en la zona del Atalayón de Santiago de la Ribera”, ha interpelado la diputada liberal Ana Martínez Vidal en la comparecencia del consejero de Medio Ambiente en el pleno de la Asamblea regional. “La realidad es que el Mar Menor se muere por la nefasta gestión del Partido Popular en la Región de Murcia”.

Así, ha indicado que, de los ocho comités que han puesto en marcha sin éxito a lo largo de seis años y de la reciente creación de un nuevo Observatorio del Mar Menor, el “infame balance sea un Mar Menor al borde del colapso y que está peor que nunca. Estamos ante un casi inevitable episodio de anoxia según los científicos, el tercero en tres años, lo cual es indicativo de que su nivel de inoperancia es notable”.

La diputada ha destacado que a estas alturas ya nadie les cree cuando afirman que les preocupa el Mar Menor “porque todos sabemos que su intención es pactar con un partido de extrema derecha que y que ha calificado a la ILP del Mar Menor de disparate y nuevo chiringuito de la izquierda. ¿Con estos señores son con los que ustedes pretenden recuperar el Mar Menor a partir de 2023?”, ha preguntado.

También ha reprochado que el Gobierno regional no haya puesto en marcha el distintivo de agricultura responsable del Mar Menor a pesar de que han pasado dos años desde la aprobación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que impulsó Cs y fue aprobada en la Asamblea Regional de forma unánime, y que la dirección general del Mar Menor, creada en 2017 y cuyo primer director fue el actual consejero de Medio Ambiente, solo cuenta con el 5% del presupuesto de la Consejería.

Por último, ha asegurado que ha tenido que ser una iniciativa ciudadana la que ha abanderado la defensa del Mar Menor desde hace un año. “La ILP es un triunfo de la sociedad civil que, frente a la inacción de las diferentes administraciones durante demasiados años, ha demostrado una tremenda determinación para no dejar que muera esta joya única en Europa”.

Proyecto de ley de ocupación en la Región de Murcia

Respecto al proyecto de ley para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, Martínez Vidal ha recordado que fue gracias a que Ciudadanos gobernaba en coalición con el PP que se tramitó como proyecto de ley en la Asamblea Regional para poder así enriquecerlo de las aportaciones y enmiendas de los distintos grupos políticos.

No obstante, ha lamentado que el proyecto de ley no es más que otro instrumento propagandístico del PP, “que no va a servir de nada ya que las competencias son estatales, y que supondrá un gasto innecesario para la administración autonómica” y que la única forma de combatir este problema tanto para las familias como para los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, es estableciendo “una regulación normativa integral a nivel estatal”.