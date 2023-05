Feijóo pide explicaciones en Murcia a Pedro Sánchez por la trama de compra de votos de Albudeite

Parecía uno de tantos eslóganes electorales, pero no: Feijóo ha llegado a la Región y en cuestión de horas ha vuelto la lluvia. El encuentro del secretario general del Partido Popular con los electores murcianos se ha reubicado desde la icónica plaza del Cardenal Belluga a un salón de celebraciones a las afueras ante la amenaza de lluvias. La visita a Murcia del candidato a la presidencia del Gobierno es la séptima en este período electoral: el pasado 23 de abril, se dirigió a un Palacio de los Deportes de Murcia a medio llenar con la impronta de “poner agua donde no hay”.

Las mujeres visten americanas y los hombres van con camisa y pantalones ajustados con cinturón. También ha habido un desembarco de jubilados que han venido en autobús.

Unos minutos antes de las 7 de la tarde, una voz microfonada avisa a los asistentes: “Por favor, tomen asiento, que va a empezar el acto”. La capacidad del salón, de unas mil quinientas personas, se va llenando con el vaivén de simpatizantes que han acudido al último acto de Núñez Feijoo en la Región de esta campaña electoral.

Suena un riff de guitarra en los altavoces y se desata un vendaval de banderolas del partido y rojigualdas, conforme la música avanza, los banderines bailarines son menos numerosos, y el cansancio puede con la expectación. “Presidente, presidente”, se escucha al aparecer la estrella del cartel, que da la mano a todo el que se le cruza, seguido por el candidato a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, y el candidato a la alcaldía de Murcia, José Ballesta. Selfies, abrazos: un festín de masas y una barricada humana que atravesar para llegar al estrado, donde esperan los banderizos de Nuevas Generaciones.

Ballesta arranca el acto con un chorro de voz: “Estamos aquí porque creemos en las mismas cosas. No cabe el odio de unos ni la arrogancia de otros.” Y se deshace en elogios hacia su presidente autonómico, al que describe como un tipo templado, maduro y que “cada mañana se da un paseo por el barrio de la sensatez”. Su discurso pivota sobre dos pilares: la moción de censura con la que salió de la alcaldía y un alegato sobre la solvencia del partido y su capacidad de gestión. Además, un dardo a -presumiblemente-Alberto Garre: “Aquí no deserta nadie”.

La oratoria del exalcalde, contundente y vocífera, se gana las alabanzas del presidente nacional, que sale a la palestra tras Ballesta, a quien se refiere como “el mejor presentador” que tiene en España. Su intervención comienza con un chiste que hace estallar el salón en un mar de carcajadas: “He venido en coche, porque Sánchez tiene ocupado el Falcon toda la campaña electoral”.

El humor del gallego parece calar entre el público, que se anima con otras chanzas, esta vez dirigidas hacia Unidas Podemos y el brotar de partidos que le ha sucedido en los últimos años: “Está el Podemos original, luego Izquierda Unida, que van con otros treinta partidos, y luego está mi compatriota gallega Yolanda, que ni ella misma sabe en qué partido está”,

Mientras los asistentes acaban de reírse, Feijoo cambia el tono: “El candidato autonómico del Partido Socialista [Pepe Vélez] es un sanchista declarado. Al menos lo reconoce. El otro día dijo en una entrevista que ”lo dejemos engañarnos cuatro años a él. No le vamos a comprar la moto esta vez, no le vamos a comprar el paquete.“ A partir de ese punto, el candidato popular lanza una alegoría para combatir ”la emotividad de los discursos populistas“: ”He visto al entrar a unos cuantos guardias civiles -algunos de ellos jubilados- que nos han pedido que no los abandonemos. No los vamos a abandonar.“ La cámara que sigue el evento apunta hacia tres hombres, que sostienen una enorme bandera rojigualda. ”Los de Bildu llevan a 43 terroristas en sus listas“ sentencia. Feijóo menciona también la compra de votos que ha llenado los titulares de los medios de comunicación esta semana: ”Como saben que van a perder las elecciones, intentan amañarlas. En Melilla, en Alicante, y también en Murcia, en [hace una leve pausa, quizá para no hacer mención a Mazarrón] Albudeite (donde han detenido a varios socialistas de la lista local por una presunta trama de compra de votos)“. Y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare el caso: ”No se puede esconder“.

Pese a que el acto era -teóricamente- para la campaña autonómica y municipal, el gallego no ha hecho grandes menciones a la Región en su discurso, más allá de pedir el voto para Ballesta y López Miras, y para errar con el gentilicio y llamar “riojanos” -en lugar de “murcianos”- al acalorado público, que soslayó el bache dialéctico de Feijóo con una risa amortiguada.

López Miras, agua e infraestructuras

El colofón lo ha puesto el presidente autonómico, de los tres, la intervención más pragmática. López Miras ha apelado al voto útil: “Mirad el Gobierno que tenemos, ya hemos visto que los gobiernos de coalición no funcionan. ¿En qué empresa se ha visto que un vicepresidente contradiga al presidente? Ya hemos visto lo que es, y en Murcia necesitamos una mayoría suficiente para poder gobernar”.

La sombra de Vox enfría su discurso: “Hago mías las palabras de Aznar. Uno de sus logros fue unir todo lo que había a la derecha del PSOE, y así logró un Gobierno fuerte, respetado en todo el mundo. Eso es lo que yo quiero: esa mayoría sólida y necesaria”.

López Miras ha criticado también la “moción de censura indigna e irresponsable en los peores momentos de la pandemia” y a José Ángel Antelo, candidato autonómico de Vox: “Antelo se planteaba la posibilidad de que gobierne el sanchismo en la Región, por eso es necesario conseguir esa mayoría urgente”.