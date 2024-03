Pasado pisado. Esta consigna, que bien podría estar en el muro de la red social de un adolescente, define muy bien la nueva etapa vital de Ginés Ruiz Maciá. El político y abogado ambientalista lleva algo más de un mes como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Murcia. El pasado año desempeñaba la misma labor en Podemos. Dimitió del partido morado porque, aseguró en su día, que prefería “hacer política” a “morder”. Un mes después, el exalcalde José Antonio Serrano le propuso unirse a las filas del PSOE como número 7 para las elecciones municipales del 28M.

¿Cómo ha sido hasta ahora su nueva etapa como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Murcia?

Me gusta que la portavocía sea muy coral. Entonces está siendo muy fácil porque lo estamos haciendo entre todos y todas. Tengo que poner un poco la cara, pero bueno, ya lo hice en otra ocasión.

Está muy implicado con la movilidad del municipio, ¿qué falla en Murcia?

El cambio de sistema de movilidad de un municipio no se hace en un año ni en dos. Necesita mucho tiempo y muchas acciones. Por ahora lo que se han hecho son las obras, no se ha hecho el nuevo contrato de transporte público, por ejemplo. Es normal que haya problemas. El equipo de gobierno anterior [PSOE] lo tenía muy claro. A mí lo que me preocupa son los vaivenes del equipo [PP] de gobierno.

Defina vaivenes.

No hay una apuesta por un modelo claro. Hay determinadas obras de movilidad, pero en paralelo quieren hacer parkings en el centro que son contrarios a ese modelo de movilidad sostenible. Hablan de sacar el nuevo contrato de transporte público para optimizar los carriles bus, que es lo que hay que hacer, pero, por otro lado, te dicen que quieren desmantelar el carril bus de la carretera de Alcantarilla entero.

¿Teme que el Plan de Movilidad no llegue a buen puerto?

Claro. Hace falta voluntad política. ¿Qué quieren hacer con el municipio? Yo no lo sé, no consigo adivinarlo. A lo mejor yo soy un poco corto para eso, pero es que sus declaraciones van por un lado, sus acciones van por otro. Para mí, ahora mismo el problema de la movilidad en Murcia es el equipo de gobierno, no tiene claro que hacer.

Aparte de la movilidad, ¿en qué otros ámbitos del municipio querría centrarse?

Se pueden hacer muchas cosas para que un municipio sea saludable. Y digo salud, no sanidad. Los ayuntamientos no tenemos las competencias de los centros de salud. Me refiero a la salud de un modelo de municipio que te permita moverte sin coche. Que el aire no esté contaminado, con una calidad pésima.

Yo vivo en Barriomar, no puedo entender como mis vecinos y vecinas de barrio, o los de El Bojal en Beniaján, o los de Cañadas de San Pedro tengamos muchísima peor calidad de vida que los otros vecinos.

Al final Murcia no acaba después de cruzar el Paseo Alfonso X.

Mucho más de la mitad, el 65% de la población, vive fuera del casco urbano. Evidentemente no vas a poner una catedral ni una zona turística en todos los sitios del municipio, pero no puede ser que inviertan nueve millones en peatonalizar Alfonso X y que un montón de pedanías estén sin aceras.

Yéndonos a las pedanías, el PSOE apostaba por ellas las pasadas elecciones del 28M, pero solo ganó en cuatro de ellas, ¿qué análisis habéis hecho de lo ocurrido?

Seguramente hicimos algo mal para que saliera como salió. Es verdad que no fue algo exclusivo de Murcia, que fue un golpe a nivel nacional. Se votó en clave nacional y, curiosamente, a los pocos meses hubo elecciones nacionales y se cambió la tendencia. También es verdad que en Murcia en concreto, [el PSOE] no había tenido cuatro años de mandato para poder desarrollar un modelo de municipio y una propuesta clara.

Su incorporación al PSOE fue poco antes de las elecciones, ¿Cómo surgió?

Yo dimito [de Podemos] el mes de febrero y me voy para casa. Al mes me llamó el alcalde y me propuso. Me dijo: “Oye, puesto que defendemos un modelo de municipio muy parecido, hemos sido capaces de renunciar a la visión de partido y poner por delante la visión de municipio, ¿te gustaría seguir trabajando y venirte a las listas? Lo comentamos en casa y decidimos que sí y aquí estoy. Me incorporé como número siete. Tampoco me importaba mucho.

¿Se plantearía presentarse como candidato a la alcaldía las próximas elecciones?

Ahora no me preocupa. Ya fui candidato a alcalde en su momento. Tampoco es una gran diferencia, mi trabajo sería el mismo, fuera o no candidato.

¿Cómo valora al único candidato a la secretaría general del PSOE en el municipio de Murcia, Francisco Lucas?

Tenemos un modelo de municipio parecido. Para mí, que en la parte orgánica haya alguien como él, con el recorrido que tiene dentro del partido y la proyección institucional que tiene en el Congreso, es un chollo. No sé si es la palabra técnica, pero es una suerte.

Se ha hecho viral dos veces. Una por el zasca a Antelo por la grabación de Ortega Smith y otra cuando dimitió como concejal de Podemos, ¿cómo fue para ver el apoyo de la gente en redes?

Al final solo somos concejales de una ciudad, la séptima en España por población. Ni siquiera somos diputados. Fue llamativo, una ola de apoyo y de simpatía que no me esperaba.

Ahora que puede visitar con más distancia lo que ocurrió, ¿cómo fue el momento en el que Elvira Medina le llamó “muleta” de otros partidos? ¿De dónde venía todo esto?

No es agradable que la candidata de tu partido te ponga en la picota y diga poco menos que no eres del partido. Hasta ese momento sí lo era, a partir de ese momento dejé de serlo. Evidentemente, no tenía ningún sentido, ni siquiera a nivel de estrategia política de partido. Creo que fue un error por su parte.

En ese acto tuvo cinco minutos de intervención para decir que quería hacer con el municipio. Dedicó cuatro y medio a criticar lo que estaba haciendo el compañero. ¿Cuál fue su proyecto de municipio? ¿Criticar a tu compañero? Pues bien.

Tanto en Podemos como en el PSOE nunca ha dejado de trabajar como abogado, ¿a qué se debe?

Al final todo es servicio público y, además, todo es política. Es decir, al final llevar determinados asuntos, y más en esta Región, no deja de ser hacer política. Entonces yo siempre he estado ahí llevando a ONG ambientalistas o a vecinos que tenían problemas muchas veces frente a la Administración.

Es verdad que los días no se estiran, tienen 24 horas y dan para lo que dan. Entonces no descarto en algún momento aparcar un tiempo el derecho y después volver.

¿De qué caso está más orgulloso?

Pues yo creo que por la trascendencia ambiental, uno que llevamos juntos Eduardo Salazar y yo, que fue el tema Marina de Cope. Desde la iniciativa ciudadana se creó primero un movimiento, después un proceso judicial que terminó con aquella zona libre de ladrillazo. Cada vez que voy para allá con mi cría me gusta pensar que tenía algo que ver en eso.

Actualmente está llevando la acusación particular del caso de Fulgencio Perona. Él insiste en que no sabía de la necesidad de una evaluación ambiental para autorizar las vedas de caza.

Entonces no tendría que haber sido Director General de Medio Natural si no sabía que tenía que hacer en su trabajo. Veremos lo que depara el proceso judicial, pero es un hecho que él era presidente del Consejo Asesor de Caza, en el que se había dicho expresamente que había que esperarse a la evaluación de impacto.

Perona solo ha respondido a las preguntas del juez, dice que es porque considera que “no es de recibo” que usted esté en la acusación, ya que eres portavoz del PSOE

Quizá es que no están acostumbrados a que alguien que se dedica a la política tenga un trabajo también. Y entonces pues no saben respetarlo. Yo tengo claro que en un juzgado de Instrucción de Murcia había dos concejales: uno estaba haciendo su trabajo como abogado y otro estaba declarando como investigado por prevaricación. Si hemos llegado al punto en el que de esos dos concejales el que tiene que dar explicaciones es el que estaba haciendo su trabajo como abogado, está la cosa peor de lo que yo pensaba.