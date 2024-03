Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia, elegido nuevo director de la radio y televisión pública de la Región

“La actividad de la radio y la televisión públicas ha de inspirarse en el respeto a la libertad de expresión, así como la objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones”. Estas palabras figuran en la ley de la creación de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), que recibe como director general a Juan Antonio de Heras, el candidato propuesto por los populares.

Durante ocho años, el periodista fue miembro de los gobiernos del PP en Murcia presididos por Ramón Luis Valcárcel: primero, como jefe de gabinete en varias consejerías y, después, como hombre fuerte: consejero de Presidencia y Portavoz. Su elección ha salido adelante esta tarde en la Asamblea Regional, con los votos favorables de los populares y Vox.

“El Partido Popular y su socio de ultraderecha, Vox, han demostrado que no tienen ningún interés en alcanzar ningún tipo de acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios, lo que pone claramente en entredicho sus buenas intenciones”, ha lamentado el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez.

“No critico la capacidad periodística, técnica o personal de Juan Antonio de Heras, pero si hablamos de dinero público y medios de comunicación públicos está claro que al frente debe estar una persona que no se deba a nadie ni política ni económicamente”, ha resumido la periodista Rosa Roda, candidata presentada por el PSOE para dirigir RTRM. Para Roda, el director al frente de la institución de Radiotelevisión debería ser elegido por “consenso de todo el arco parlamentario”.

Heras es licenciado en Ciencias de la Información, concretamente en la rama Periodismo, y licenciado en Derecho. Además, tiene un largo recorrido profesional vinculado al mundo de la comunicación, la Administración y la empresa.

Profesor de un diploma de experto en Comunicación Institucional de la Universidad Católica (UCAM), Heras transformó la Asociación de la Prensa en el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia en 2007 y fue su primer decano. Poco después se incorporaría como portavoz y consejero en el Gobierno de Valcárcel.

Presidente honorífico del Colegio de Periodistas

En 2011 el actual presidente de RTRM volvió a ocupar el decanato del Colegio de Periodistas hasta 2020, cuando se convirtió en presidente honorífico, puesto que se creó en ese momento. Fuentes cercanas señalan que durante su última legislatura al frente del organismo Heras, junto con el antiguo presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, llevaban “los temas atados” a las asambleas, reuniones y juntas de gobierno.

Asimismo, el antiguo consejero popular es director de la Fundación Asociación de la Prensa de la Región de Murcia y vocal en el patronato de la Fundación de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de España.

La noticia de la elección de Juan Antonio de Heras llega solo unos días después de que el Gobierno del PP y Vox en Aragón decidiera elegir como presentador de los informativos de Aragón TV a Manuel Gómez Fernández, exdiputado valenciano del PP y exjefe de prensa del Ministerio de Trabajo en el Gobierno de Rajoy.

“La actividad de la radio y la televisión públicas ha de inspirarse en la prestación de un servicio público de calidad promoviendo el respeto y el ejercicio del código ético profesional en el tratamiento informativo” es otra de las consignas del ente público de la Radio y Televisión. “Todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia pueden comprobar a diario que La 7 está claramente condicionada por el Gobierno Regional y, concretamente, por el PP”, apunta Vélez, que matiza que es consciente de que hay “grandes profesionales en esa casa”, a los que traslada “todo su apoyo”.

Se da la circunstancia de que la actual Secretaria General de la Presidencia de López Miras, con estatus de consejera regional es Mar Moreno, esposa del director general de La 7, Antonio Peñarrubia, quien fuera asesor en el gobierno de Ignacio González, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid. “Tanto la radio como la televisión pública de la Región de Murcia no pueden ser elementos partidistas al servicio del Gobierno regional de turno porque se sostienen con dinero público”, ha subrayado Roda.

“En la cadena se reciben constantemente llamadas del Gobierno regional pidiendo determinadas coberturas, cómo se tienen que llevar a cabo dichas coberturas o incluso reclamando que no se emitan piezas que ya estaban grabadas. Hasta se han entregado a algunos periodistas las preguntas para plantear en ruedas de prensa”, explica una fuente conocedora de los informativos de la televisión regional.

Sin acreditación

Rosa Roda fue durante 30 años una de las principales voces en Onda Cero, un contrato que se interrumpió por “motivos económicos” de la emisora. Una de las periodistas más críticas con el poder, actualmente trabaja como freelance, luchando para que el Gobierno regional la acredite para asistir a convocatorias oficiales de prensa.

La solicitud ha sido registrada en la Federación Europea de Periodistas y de la Federación Internacional de Periodistas. La Comunidad ha respondido a la alerta del organismo señalando que la Región “no dispone de directrices con criterio objetivo para la acreditación de periodistas (...) por lo que el Gobierno de la Región de Murcia no ha denegado ni aceptado la acreditación, puesto que no posee de ningún criterio en la materia”. Finalmente, el Ejecutivo ha recordado que las notas de prensa “están disponibles en la página web de la Región de Murcia”.

El 17 de noviembre del pasado año, Roda tuvo una reunión con el jefe de prensa del Ejecutivo. Dos días más tarde, envió una solicitud a través de correo electrónico, de la que no obtuvo respuesta. Ya el 27 de diciembre, contactó con el gabinete del Gobierno Regional, donde le aseguraron que “estaban considerando” su solicitud.

“Soy periodista, el Gobierno regional no puede remitirme a la web como cualquier otro ciudadano”, ha denunciado Roda. “Cuando suben las notas de prensa me entero más tarde que el resto de mis compañeros que las reciben directamente. No estoy siendo informada de si hay cambios de agenda por parte del Gobierno. Si tengo una pregunta para prensa del Ejecutivo, nadie me responde”, ha abundado.

“Sorprende la vergonzosa y silenciosa naturalidad con la que se acepta en la Región de Murcia algo que, en realidad, es muy grave y representa una agresión a valores democráticos fundamentales”, ha apostillado la periodista, que ha asegurado no haber recibido apoyo por parte del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.