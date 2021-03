El presidente de Murcia, tras pactar con los tránsfugas de Ciudadanos y bloquear la moción de censura: "Algunos han pensado que vale más un sillón"

López Miras ha confirmado el pacto con tres diputados de Ciudadanos para tumbar la moción de censura. En una rueda de prensa en la que iba acompañado de dos de los tres tránsfugas, Valle Miguélez e Isabel Franco, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que esta maniobra es una línea continuista de los acuerdos de gobierno de 2019: “Llegamos a un acuerdo público, transparente y conocido. Un acuerdo que firmamos Isabel Franco y yo como representantes de Ciudadanos y el Partido Popular”.

El PP tumba la moción de censura en Murcia metiendo en el Gobierno a tres tránsfugas de Ciudadanos

“Desgraciadamente, algunos han pensado que ya no debía ser así, y que la vida y el futuro de las personas no son lo importante, sino que es más importante un sillón”, ha reprochado el jefe del Ejecutivo. "Durante estos últimos tres días los murcianos y el resto de españoles han asistido perplejos a un espectáculo vergonzoso y lamentable. algunos de sus representantes, los que deberían estar velando por ellos, han antepuesto su interés particular al general", ha abundado.

A continuación ha exigido al PSOE y a Ana Martínez Vidal, coordinadora regional de Ciudadanos, “que retiren la moción de censura, que no permitan que la Región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal”.

Isabel Franco firmó la moción "por disciplina de partido"

La vicepresidenta de la Región justifica la decisión de firmar la moción a la "disciplina de partido" y subraya que vota en contra para “representar a Ciudadanos”: “Estoy segura y así me lo han transmitido afiliados, cargos públicos y concejales de la Región de Murcia, que es la actitud más responsable en estos momentos. Una automoción de censura al trabajo bien hecho no tiene ningún sentido”.

“A mi no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez'. Un momento de dificultad como el que estamos viviendo no permite jugar políticamente con la salud de los murcianos ni con la salud de las instituciones de la Región”, zanja.

Isabel Franco conservará su cargo como vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social , mientras que sus compañeros Francisco Álvarez. y Valle Miguélez dirigirán la consejería de Empresa, Industria y Portavocía, y la consejería de Empleo, Investigación y Universidades, respectivamente.