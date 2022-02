Podemos planteará en la Asamblea un etiquetado que promueva la agricultura ecológica en el entorno del Mar Menor

Podemos llevará Este miércoles al pleno de la Asamblea Regional una propuesta para la creación de un etiquetado que “dé visibilidad y ayude a promover la agricultura ecológica en el entorno del Mar Menor”. La portavoz de la formación, María Marín, ha presentado una enmienda a la moción del PSOE en la que se plantea en cambio “un etiquetado para la agricultura sostenible en general”. Para la diputada“la intención puede ser buena”, pero puntualiza que “esta marca verde no tiene ningún marco regulador como si lo tiene la agricultura ecológica”, por lo que, de aprobarse tal y como ha sido presentada,“corre el riesgo de quedarse en una medida meramente estética”, una técnica conocida como “ecoblanqueo” en el mundo de la publicidad.

Marín ha asegurado que el Mar Menor “no está para campañas de marketing”, ya que su salvación y recuperación “depende de una verdadera transformación de nuestro modelo productivo”. Una transformación de la que, según la diputada, participan ya muchos productores “que han reorientado su modelo de negocio hacia la agricultura ecológica en los últimos años”. Marín ha defendido que el etiquetado ecológico específico del Mar Menor“apoyaría, visibilizaría y fomentaría un modelo de producción sostenible y respetuoso con su entorno, que crea riqueza en las zonas donde se implanta”.

La llamada “agricultura sostenible”, una categoría que recogía la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor pactada en 2020, no llega “ni de lejos al fondo del asunto”, sino que tal y como critica la portavoz de Podemos, “se escuda en una figura que, como tal, no existe”, ya que “no hay criterios ni estándares en otras zonas del país que determinen qué productos merecen la categoría de sostenible y cuáles no”. Un problema que desaparece al sustituir este término por el de agricultura ecológica, que impone requisitos concretos como la no utilización de químicos en todas las etapas de producción.Por último, desde Podemos han rechazado el intento del “lobby del agronegocio”de revestirse con “etiquetas y espejismos de sostenibilidad vacías de significado y engañosas”.