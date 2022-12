El PP aprueba su presupuesto en Murcia y Ciudadanos se parte como telón de fondo

A dos días de finalizar el año, y con 23 votos a favor, el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha conseguido sacar adelante sus presupuestos. Pero no han estado exentos de polémica en las últimas semanas a cuenta de los conflictos internos de la ejecutiva regional de Ciudadanos con sus diputados a cerca de la intención de voto de unos y otros, y la exigencia de los diputados exVox de reconfigurar las becas Piedad de la Cierva, que se destinan a mujeres que eligen estudiar en la universidad por la rama científica.

Votaron en contra los diputados de Ciudadanos, los socialistas, la representante de Podemos, María Marín (su compañero Rafael Esteban dimitió a principios de diciembre) y Pascual Salvador se abstuvo, siguiendo las directrices de Vox. De las enmiendas parciales del PSOE, Podemos y Vox no ha salido ninguna adelante en un pleno que se ha alargado casi cuatro horas.

En contra de su partido, los diputados murcianos de la formación naranja, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, se sumaron a las negociaciones con López Miras y trataton de alcanzar un acuerdo pero las directrices del partido eran claras: no votar a favor “de los presupuestos del PP, junto a sus tránsfugas y expulsados, tras varios presupuestos incumplidos y una moción de censura comprada”, subrayó este miércoles la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, María José Ros, después de una reunión de la ejecutiva a la que asistió el diputado Juan José Molina y en la que también participó el secretario nacional de Acción Institucional, Carlos Pérez-Nievas.

Una crisis, la enésima, que ha dejado constancia de la crispación de las relaciones de Ciudadanos y el alejamiento con sus diputados a raíz de la fallida moción de censura en marzo de 2021 planteada por Ciudadanos y PSOE al Gobierno de López Miras y que terminó con cuatro tránsfugas de la formación naranja en el Ejecutivo regional y la entrada de la extrema derecha en la Consejería de Educación. Tras la moción de censura, las relaciones de Ciudadanos en Murcia no han hecho más que enfriarse con la excoordinadora autonómica, Ana Martínez Vidal, actual portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, lo que se ha traducido en un aluvión de comunicados y declaraciones con discursos contradictorios. Aunque fuentes del partido aseguran que tras la última reunión se extrajo “que habrá una mejor relación”.

Ni la diputada, ni Juan José Molina, han intervenido en el pleno “en señal de protesta hacia nuestro partido por el trato vejatorio recibido con amenazas de abrirnos un expediente disciplinario, antes incluso de haber hablado con nosotros”, ha dicho este jueves Vidal, para quien “el partido ha tomado una decisión en clave electoral errónea”.

La portavoz del Grupo Mixto ya apuntó la semana pasada que sus votos no eran necesarios para sacar adelante los presupuestos. El Partido Popular suma 20 votos: cuenta con sus 16 diputados y los 4 tránsfugas de Ciudadanos, por lo que necesitaría para la mayoría absoluta al menos otros tres más y ya había trascendido que votarían a favor tanto la consejera de Educación y ex de Vox, Mabel Campuzano, como los otros dos diputados díscolos de Santiago Abascal, Juan José Liarte y Francisco Carrera. Estos dos últimos condicionaron su apoyo a los presupuestos a que se eliminen las becas 'Piedad de la Cierva' que se conceden a mujeres que inician estudios universitarios en carreras de ciencias.

Becas 'Piedad de la Cierva'

“No tenemos nada en contra de unas u otras becas en concreto, a mí lo que me parecía mal es que se concedieran no en virtud de la renta o el rendimiento académico, sino del sexo, me parecía una cosa muy obvia”, ha señalado Liarte. “No necesito que se supriman, me basta que se respete el artículo 14 de la Constitución española y se concedan sin discriminar a nadie; desde el Gobierno me aseguraron que van a velar porque se cumpla la legislación y me parece suficiente”, ha apuntalado dejando entrever que López Miras cumplirá con su exigencia “aunque luego las universidades encontrarán la manera de burlar este mecanismo”. Según Liarte, han apoyado los presupuestos “porque tenemos una crisis a la vuelta de la esquina y entrando en año electoral no hemos querido apretar más”.

El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha calificado de “históricas” las cuentas autonómicas, que ascenderán a 6.029 millones de euros: 597 millones más que las cuentas de 2022 (5.432 millones). Según el Ejecutivo regional, se destinarán 8,14 euros de cada 10 euros al estado de bienestar y mientras Sanidad recibirá 2.358 millones, para Educación se han reservado 1.797 millones, lo que supone una subida de 127 millones de euros, y la partida de Política Social ascenderá a 753 millones, un aumento de 67 millones. Y otra de las partidas destacadas serán los 102 millones de euros que se destinarán a la recuperación ambiental del Mar Menor.

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha destacado en su intervención que la Región termina el año con una deuda superior a lo previsto: “Le ponemos de nota a este Gobierno un cero patatero; han demostrado que son incapaces de situar a Murcia en el sitio que merece”. Mientras que María Marín (Podemos) se ha lamentado de que no se hayan aporbado las enmiendas que han presentado referentes a políticas de igualdad precisamente en una jornada en la que han trascendido dos casos de violencia machista. Y ha criticado también las políticas fiscales del Gobierno.