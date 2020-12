El PSOE denuncia los recortes del Gobierno regional en educación y el sector agrario

Los diputados del grupo parlamentario socialista Antonio Espín y Fernando Moreno han denunciado los recortes del Gobierno regional de 1,5 millones de euros para educación y 2,5 millones para subvenciones en el sector agrario de los fondos de compensación interterritorial para 2019. “El Ejecutivo regional ha decidido castigar de nuevo a estos dos sectores, claves para la recuperación económica y social de la Región de Murcia”.

El Gobierno regional ha recortado la partida para proyectos de educación no universitaria en 1,5 millones (dejándola en 3.928.950 euros) y la de subvenciones para modernización de explotaciones agrarias en 2,5 millones (dejando la partida en 350.160 euros), para destinar ese dinero a otras cuestiones, según un comunicado de prensa de los socialistas murcianos.

“El Ejecutivo regional no solo no ha utilizado los 74 millones de euros del fondo COVID para educación en garantizar la presencialidad en las aulas, con todas las medidas de seguridad, como han hecho el resto de comunidades autónomas, sino que ahora decide que parte del dinero empleado en proyectos educativos de los fondos de compensación interterritorial no son necesarios y pueden emplearse en otra cosa. Es intolerable”, ha indicado Espín.

Ha añadido que, con el millón y medio de euros que López Miras ha decidido quitar a proyectos educativos, se podrían haber acometido, además, obras de rehabilitación y mejoras en los centros educativos públicos, ávidos de inversión desde hace años, tal como ha propuesto el PSOE en el plan de urgencia educativo que debe acompañar a los próximos presupuestos.

“Se les acaban las excusas. Esperamos que no vuelvan a tener el descaro de afirmar que la Región de Murcia es la única comunidad con clases semipresenciales por falta de presupuesto, porque ya no solo no emplean lo que les envía el Gobierno de España, sino que, al más puro estilo de su compañera Ayuso, deciden por sí solos recortarlo”.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Moreno ha señalado que, a los 5 millones de euros que López Miras le ha quitado ya a los agricultores para adecuación de caminos rurales en 2020, ahora se suman otros más de 2,5 millones de euros que tenían como objetivo la modernización de explotaciones agrícolas.

“La incompetencia, mala gestión y la improvisación de Gobierno regional es lo que ha generado en la Región una deuda de más de 10.000 millones de euros. Esta es la verdadera realidad sobre las políticas de agricultura del Gobierno regional, quitar los fondos a los agricultores para destinarlos a otras partidas y después buscar la crispación y confrontar con el Gobierno de España”, ha concluido.