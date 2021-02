Sánchez Serna: “El PSOE debe romper ya la foto del pacto del nitrato con PP y Cs y blindar la laguna a las prácticas contaminantes de la agroindustria”

Unidas Podemos ha apoyado en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley registrada por el PSOE para adoptar nuevas medidas de protección para el Mar Menor. El diputado regional de UP y coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha asegurado al término del debate que su formación “apoya y apoyará cualquier iniciativa que sirva para recuperar nuestro Mar Menor, como no puede ser de otro modo”, aunque también ha subrayado que “la grave situación del Mar Menor no admite parches” y que “es el momento de ser valientes”.

A juicio de Sánchez Serna, “las medidas presentadas por el PSOE, aunque bienintencionadas, se quedan en la superficie”, ya que, a su juicio, “la grave degradación que sufre el Mar Menor nos obliga a ir más allá”. En ese sentido ha lamentado que “ni el PSOE ni el Ministerio de Transición Ecológica hayan aceptado las enmiendas para avanzar hacia la creación de un Parque Regional del Mar Menor y dotar también de personalidad jurídica a la laguna”, dos iniciativas que califica de “necesarias y complementarias”.

El diputado de Unidas Podemos ha querido dejar claro que la catástrofe del Mar Menor tiene, para la formación morada, “un nombre y apellido, que no es otro que Partido Popular”. A su juicio, “los 25 años de gobiernos populares han sido 25 años de puñaladas a este espacio natural, en los que el PP ha fomentado el urbanismo salvaje y las prácticas contaminantes de la agroindustria”, una agroindustria que ha querido separar de “la agricultura tradicional sostenible del campo de Cartagena, que ha sido expulsada por los peces gordos”.

En su intervención Sánchez Serna ha reprochado al PSOE haberse puesto “al lado del PP y de Ciudadanos en julio de 2020 para aprobar la mal llamada Ley autonómica de Protección y Recuperación del Mar Menor”, una ley “que permite seguir empleando y arrojando nitratos contaminantes a la laguna y que solo blanquea a la agroindustria”. El diputado ha exigido al PSOE “que rompa la foto de ese ‘pacto del nitrato’ con PP y Cs” y ha pedido incluir en la PNL una “moratoria indefinida y sin excepciones” al uso de estas sustancias contaminantes en la franja de protección de la laguna. A día de hoy el Mar Menor sigue recibiendo 1.600 toneladas de nitratos cada año.

Con respecto a otra iniciativa de Vox registrada como PNL, que propone abrir las golas que conectan el Mar Menor con el Mediterráneo, Sánchez Serna ha denunciado que “es una locura que acabaría con el Mar Menor tal como lo conocemos”. Recurriendo a una metáfora, el diputado morado ha asegurado que “sería como amputar una pierna para curar un esguince”. A pesar de ello, Sánchez Serna ha pedido a la gente de la Región estar en alerta, ya que “los que proponen estas locuras son los socios del gobierno de López Miras y la historia nos ha enseñado a no subestimar a ningún grupo de locos”.