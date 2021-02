El Senado aprobará el martes la supresión de los aforamientos y la inmunidad en la Región de Murcia

La Región de Murcia eliminará los aforamientos y la inmunidad de los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados de la Asamblea Regional. La reforma del Estatuto de Autonomía que suprimirá los privilegios jurídicos de los dirigentes autonómicos se ratificará en el pleno del Senado del martes. Su camino legislativo, que comenzó en el año 2017 en el Parlamento autonómico, debería haber sido un trámite parlamentario resuelto por las Cortes en apenas unos meses y, sin embargo, será aprobado y completado cuatro años después, en el día previo a la expiración del plazo de vencimiento legal.

Miguel Sánchez, senador de Ciudadanos por Murcia, es más consciente que ningún otro de cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio de la gestión, pues él era el líder de Ciudadanos en la Región en 2017, cuando la reforma fue autorizada en la Asamblea como uno de los requisitos de la formación naranja para avalar la investidura de Fernando López Miras. Para Sánchez, que hayan transcurrido cuatro años para que el Congreso y el Senado la corroboren, es un símbolo del "poco peso político" de la Región en el panorama nacional. "No me explico que se haya tardado tanto. La reforma se aprobó por unanimidad en 2017, y después tenía que pasar por las Cortes, lo cual suele ser un trámite, y más en este caso, porque solamente hay que modificar un artículo del estatuto. Si hubiera sido el estatuto de otra autonomía con más importancia en Madrid no habría tardado cuatro años en tramitarse", aseveró el senador en declaraciones a este medio.

No obstante, sí existe una parte positiva, pese al extenso período entre la aprobación de la reforma en la Asamblea y su finalización burocrática inminente en el Senado el próximo martes 2, al menos para Miguel Sánchez: "Me siento un privilegiado, porque fui uno de los impulsores de la reforma en la Asamblea, fui ponente, y quién me iba a decir a mí que cuatro años después se iba a cerrar el círculo, que lo iba a debatir y aprobar en el Senado. Quitando el fastidio de la tardanza, es una muy buena sensación, y estoy muy orgulloso de ser uno de los impulsores".

La reforma del estatuto hará de la Región de Murcia una de las pioneras del país en la eliminación de aforamientos e inmunidad: los políticos podrán ser juzgados en tribunales ordinarios, y, además, las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán detenerlos aunque cometan un delito que no sea flagrante. "Nosotros, los políticos, vamos a un tribunal especial, no nos juzgan como a una persona normal, y el miércoles ese arcaico privilegio político habrá desaparecido en Murcia", dijo Miguel Sánchez.

Si para el senador murciano las prebendas que el miércoles dejarán de existir en la Región no tienen ningún sentido en la época actual, también opina que el aforamiento y la inmunidad otorgan pretextos para que los políticos urdan hechos presuntamente delictivos. "Estos privilegios hacen que muchos políticos se crean por encima del común de la ciudadanía, de modo que salen a la luz casos como los de las vacunas, donde los políticos se ven como tocados por una varita. Pero en esta Región les vamos a poner los pies en el suelo, y se van a dar cuenta de que no son más que nadie. A ver si algunos toman nota y entienden que la política es una vocación de servicio y no una de concesiones y beneficios", aseguró.

En cuanto concluya el debate senatorial del martes, la reforma del Estatuto de la Región de Murcia se firmará y se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, se eliminará el segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7. En la legislatura regional de la que Miguel Sánchez formó parte también se aprobó, en marzo de 2019, la restauración completa del Estatuto de Autonomía, no solo en lo concerniente a los privilegios judiciales, sino también en cuestiones económicas, sociales, y participativas de la ciudadanía. Pero el senador no cree que esa modificación integral se vaya a validar en las Cámaras a corto plazo, más teniendo en cuenta los cuatro años que han tenido que pasar para que se evidencie la eliminación de los aforamientos. Por lo pronto, dedicó las últimas palabras de sus declaraciones a este medio a agradecer a todos los miembros de la Asamblea de 2017 que posibilitaron la reforma junto a él, porque, matizó, "sin ellos no hubiera sido posible" que Murcia "sea pionera y punta de lanza" en la abolición de privilegios judiciales. "Ha llegado tarde, pero ha llegado. La ciudadanía no entiende de privilegios y por eso lo verá con muy buenos ojos", concluyó el senador.