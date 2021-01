Archivada la causa contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel en 'el caso Desaladora'

La jueza del juzgado de Instrucción número 1 de la Región de Murcia archivó el miércoles la causa abierta contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel por su presunta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras. La juez decretó el sobreseimiento provisional al no encontrar indicios suficientes de que Valcárcel, siendo presidente del Consejo de Gobierno, conociera o participara en la adquisición y gestión de la compra de la desaladora de Escombreras.

De las diligencias practicadas en esta causa, "aludiendo a la voluminosa documental", no resultan indicios suficientes para entender que el investigado siendo presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “fuera coautor o partícipe en los hechos investigados, esto es, que tuviera conocimiento y dominio sobre los mismos, ni han quedado acreditados actos concretos relevantes que le conviertan en coautor, cooperador necesario o cómplice en los hechos investigados en torno a la adquisición y gestión de la compra de la desaladora”, según fuentes judiciales.

El caso investiga delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello la EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico "garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables", añadía la fiscal en su informe, en referencia al contrato por el que ACS percibirá 600 millones de euros hasta 2034.